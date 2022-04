Free Fire Film Release की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही है। गरेना ने कुछ ही दिन पहले अपनी फिल्म का एक ट्रेलर रिलीज किया था। अब इस फिल्म को रिलीज करने की बारी है। आपको बता दें कि फ्री फायर की फिल्म How to start a fire 23 अप्रैल को रिलीज होगी। Also Read - Free Fire MAX में इस तरह आसानी से पाएं रमजान टोकन, मिलेंगे कई धांसू रिवॉर्ड

गरेना ने इस मौके पर यूजर्स के लिए एक इवेंट का आयोजन किया है। इस इवेंट का नाम Free Fire Film रिलीज काउंटडाउन है। इस इवेंट के जरिए यूजर्स को 21 अप्रैल यानी आज से 25 अप्रैल तक कई एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स मिलेंगे।

इस इवेंट में यूजर्स को लेजेंड्री गन स्किन्स, लेजेंड्री गन ट्रायल्स और फ्री डायमंड रॉयल वाउचर्स जैसे कई आइटम्स मुफ्त में रिवॉर्ड्स के तौर पर मिल सकते हैं। इन रिवॉर्ड्स को पाने के लिए यूजर्स को किसी टास्क को पूरा करने की जरूरत नहीं होगी।

फिल्म रिलीज काउंटडाउन इवेंट

फ्री फायर मैक्स में यूजर्स को इन एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स के लिए सिर्फ Free Fire Film Release Countdown इवेंट के दौरान गेम में लॉगिन करना है और उन्हें रिवॉर्ड क्लेक्ट करना है। यह काफी आसान है और ये सिर्फ फिल्म रिलीज होने के मौके पर दिया जा रहा है।

आपको बता दें कि फ्री फायर का फिल्म का इंतजार गेमर्स बेसब्री से कर रहे हैं क्योंकि गरेना ने इसका धमाकेदार ट्रेलर लॉन्च किया है। इस ट्रेलर के जरिए पता चला है कि फिल्म में फ्री फायर के एक मेन कैरेक्टर Hayato Yagami की कहानी दिखाई जाएगी।

23 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म

57 सेकंड के वीडियो ट्रेलर में देखा जा रहा है कि Hayato Yagami अपने हाथ में एक तलवार लिए जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि हयातो के अच्छे-खासे परिवार में अचानक ऐसा भूचाल आता है कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। हयातो अपनी जिंदगी की उन सभी मुश्किलों को पार करके निकलता है।

आपको बता दें कि गरेना द्वारा रिलीज की जाने वाली यह फिल्म एक एनिमिनेड फिल्म है। जब से गरेना ने इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है, तब से गेमर्स इस पूरी फिल्म के रिलीज होने का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं।

हालांकि भारत में फ्री फायर बैन हो चुका है और यूजर्स इस गेम को अब नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन इसका अपग्रेड वर्जन फ्री फायर मैक्स को अभी भी खेला जा सकता है। गेमर्स फ्री फायर की सेम आईडी से Free Fire MAX भी खेल सकते हैं। भारत में भी गेमर्स फ्री फायर मैक्स वेबसाइट के जरिए ही गरेना की इस फिल्म को देख पाएंगे।