Free Fire भारत में बैन हो गया है। जिनके फोन में यह मौजूद है, वो इसे अभी भी खेल सकते हैं। यह गेम देश में कब तक लाइव रहेगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन गेम डेवलपर अभी भी प्लेयर्स के लिए पहले की तरह इवेंट्स और इनाम फ्री फायर में जोड़ रहा है।

हाल ही में इसने Assassin's Creed के साथ कोलैब किया है और साथ ही होली सेलब्रेशन भी शुरू किया है। यहां हिस्सा लेकर Free Fire प्लेयर्स ढेरों इनाम जीत सकते हैं, जिनमें तीन बेहतरीन इमोट भी शामिल हैं। हम यहां आपको बताएंगे कि आप इन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं।

Free Fire में इस तरह मिलेंगे फ्री इमोट

Leap of Fail: फ्री फायर में इस वक्त Assassin's Creed Top-Up II इवेंट चल रहा है, जो 15 मार्च 2022 तक लाइव रहेगा। इस दौरान आप एक तय नम्बर के डायमंड खरीदकर फ्री में Assassin's Creed थीम पर बने हुए आइटम पा सकते हैं, जिनमें Leap of Fail इमोट भी शामिल है।

200 डायमंड टॉप-अप करने पर आपको Red Aquila Backpack फ्री मिलेगा और 500 डायमंड टॉप-अप करने पर Leap of Fail इमोट मिलेगा। डायमंड टॉप-अप करने पर ये रिवॉर्ड तो फ्री में मिलेंगे, मगर डायमंड खरीदने के लिए आपको असली के पैसे खर्च करने होंगे। 520 डायमंड्स खरीदने के लिए आपको 400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

Switching Steps: फ्री फायर के होली सेलब्रेशन में तीन मिनी गेम जोड़े जाएंगे, जिनमें से पहला इवेंट Gather Balloons लाइव हो चुका है। इसमें हिस्सा लेकर आप फ्री में Switching Steps इमोट जीत सकते हैं। आपको इस इवेंट में डेली मिशन पूरे करके बलून इकट्ठे करने होंगे। इन बलून को स्प्लैश करने पर आपको रैंडम रिवॉर्ड मिलेंगे। प्राइज पूल में दूसरे इनाम के साथ Switching Steps इमोट भी शामिल है।

LOL: इन दोनों इवेंट्स के साथ में फ्री फायर के Booyah ऐप पर Sign Up & Win इवेंट भी चल रहा है। इसके तहत आप इस ऐप पर अकाउंट बनाकर एक रैंडम इनाम जीत सकते हैं। इन इनामों में LOL इमोट भी शामिल है।