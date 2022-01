फ्री फायर के नए कैंपेन में फ्री रिवॉर्ड की बारिश, जानें आज क्या मिलेगा फ्री

Free Fire Free Rewards 24 Jan: फ्री फायर में लगातार नए इवेंट्स आते रहते हैं, जहां प्लेयर्स को मिशन पूरे करने के बदले ढेरों फ्री आइटम्स और रिवॉर्ड मिलते हैं। गेम डेवलपर ने हाल ही में फ्री फायर में She Play Free Fire कैंपेन शुरू किया है, जिसके साथ गेम में ढेरों इवेंट्स और फ्री रिवॉर्ड्स जोड़े गए हैं। Also Read - Garena Free Fire OB32 Update के बाद रिवॉर्ड के तौर पर ऐसे पाएं गोल्ड, जानें कई आसान तरीके

गेम में आज Suit Her Up इवेंट शुरू हुआ है। इसके साथ ही गेम में मौजूदा वक्त पर Demi Wings Top-Up, Play New Mode, Gather for Party और Update Patch Rewards जैसे इवेंट्स लाइव हैं। आइए जानते हैं कि आज, यानी 24 जनवरी 2022 को आप Free Fire में कौनसे Free Rewards पा सकते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Code Today (24 January): आज फ्री में जीत सकते हैं Fierce Demilord Bundle समेत ढेरों इनाम

Free Fire Free Rewards 24 Jan

Suit Her Up

Free Fire में आज, 24 जनवरी को एक नया इवेंट Suit Her Up लाइव हुआ है, जो 1 फरवरी तक मौजूद रहेगा। यहां प्लेयर्स को डेली मिशन पूरे करके ‘She Token’ जमा करने होंगे। इन टोकन को प्लेयर्स ढेरों रिवॉर्ड रिडीम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन रिवॉर्ड में Ruthless Jinx Bundle भी शामिल है। रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए आपको 29 जनवरी तक इंतजार करना होगा। Also Read - Garena Free Fire में इस तरह मिलेगा लेजेंडरी Fierce Demilord Bundle, जानें तरीका

Demi Wings Top-Up

Free Fire में 22 जनवरी 2022 को एक नया टॉप-अप इवेंट जोड़ा गया है, जहां आप एक रेयर बैकपैक स्किन (Demi Wings) समेत एक लूट बॉक्स जीत सकते हैं। Demi Wings Top-Up इवेंट में आपको 100 डायमंड्स खरीदने पर Burning Flap Loot Box और 300 डायमंड्स खरीदने पर Demi Wings Backpack skin फ्री मिलेगी।

Play New Mode

Free Fire में पिछले हफ्ते Play New Mode इवेंट जोड़ा गया था, जो आज भी मौजूद है और गेम में 25 जनवरी तक लाइव रहेगा। यहां आपको गेम के नए Creative Mode में मैच खेलने होंगे, जिसके बदले में आपको ढेरों फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे। रिवॉर्ड और मिशन नीचे लिखे हुए हैं:

क्रिएटिव मोड में एक बार खेलने पर: 1x Weapon Royale Voucher

क्रिएटिव मोड में 5 बार खेलने पर: 2x Diamond Royale Vouchers

क्रिएटिव मोड में 10 बार खेलने पर: 3x Midnight Mafia Weapon Loot Crates

Gather for Party

She Plays Free Fire कैंपेन के तहत गेम में Gather for Party इवेंट जोड़ा गया है, जहां आप गेम के सभी 13 फीमेल कैरेक्टर्स में से अपनी पसंद के कैरेक्टर को एक हफ्ते के लिए फ्री में ट्राई कर सकते हैं। इस ट्रायल को पाने के लिए आपको गेम में एक मैच खेलना होगा। इसके अलावा आप नीचे लिखे हुए मिशन पूरे करके दूसरे रिवॉर्ड भी पा सकते हैं:

फ्रेंड्स के साथ 3 मैच खेलने पर = Weapon Royale Voucher

10 एनिमी मारने पर = Universal Fragments (500)

20 मैच खेलने पर = Moco Doll Backpack

Update Patch Rewards

Free Fire में नए अपडेट के साथ ही गेम में Update Patch Rewards इवेंट जोड़ा गया था, जो अभी भी लाइव है। यहां आपको गेम अपडेट करने के लिए रिवॉर्ड मिलेगा और इन्हें क्लेम करने के लिए आपको कोई भी टास्क या मिशन नहीं पूरा करना होगा। रिवॉर्ड में 2x Weapon Royale Vouchers और 2x Diamond Royale Vouchers शामिल हैं।

इन इवेंट्स के अलावा गेम में जल्द ही Get Free Character, Play Time Reward, Daily Login Reward और Happy Republic Day इवेंट्स शुरू होंगे, जहां आप और भी ढेर सारे फ्री रिवॉर्ड कलेक्ट कर पाएंगे।