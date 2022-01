फ्री फायर में आज इनाम की भरमार, इमोट से लेकर पेट तक मिलेगा फ्री

Garena Free Fire में इस वक्त She Play Free Fire कैंपेन चल रहा है, जिसके तहत ढेरों इवेंट्स गेम में जोड़े गए हैं। इन इवेंट्स में हिस्सा लेकर प्लेयर्स ढेरों फ्री इनाम जीत सकते हैं।कैंपेन का खास दिन 29 जनवरी को था, मगर आप गेम में आज (30 जनवरी को) भी ढेरों फ्री इनाम जीत सकते हैं, जिनमें फ्री पेट और फ्री कैरेक्टर बंडल से लेकर यूनिवर्सल फ़्रैग्मेंट और वेपन लूट क्रेट जैसे आइटम्स शामिल हैं। आइए जानते हैं कि आप गेम में इन रिवॉर्ड को किस तरह क्लेम कर सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire ने नए साल में बैन किए 26 लाख अकाउंट्स, जानें वजह

Free Detective Panda pet

Free Fire में 29 जनवरी को Play Time Reward इवेंट शुरू किया गया था। यह इवेंट आज, 30 जनवरी तक लाइव रहेगा। यहां आपको आसान से मिशन पूरे करके Detective Panda पेट को हासिल कर सकते हैं। इस इवेंट में मिलने वाले मिशन और रिवॉर्ड इस तरह हैं:

Universal Fragment x1000 = 1 दिन लॉगिन करने पर

Detective Panda Pet और Detective Panda = 30 मिनट तक मैच खेलने पर

Ruby Bride & Scarlet Groom Weapon Loot Crate = 60 मिनट तक मैच खेलने पर

Free Fire: Ruthless Jinx Bundle

Free Fire में इस वक्त Suit Her Up इवेंट चल रहा है, जो 1 फरवरी तक लाइव रहेगा। यहां आपको मिशन पूरे करके She Token जमा करने होंगे, जिन्हें आप Ruthless Jinx Bundle और दूसरे बेहतरीन इनाम के लिए रिडीम कर सकते हैं। रिवॉर्ड और टोकन की संख्या इस तरह है:

Ruthless Jinx Bundle = 15 She Token

Universal Fragment x500 = 10 She Token

Weapon Royale Voucher = 5 She Token

Random Loadout Loot Crate = 1 She Token

Free Fire: Free Characters Bundles

फ्री फायर में काफी दिनों से Daily Login Reward इवेंट भी चल रहा है, जहां आप रोज लॉगिन करने पर फ्री रिवॉर्ड पा सकते हैं। यह इवेंट 1 फरवरी तक लाइव रहेगा। यहां मिलने वाले रिवॉर्ड इस तरह हैं:

लॉग-इन डे 1: Carbon Time – Hopper हाफ सेट

लॉग-इन डे 2: Universal Fragment x500

लॉग-इन डे 3: Carbon Time – Hopper हाफ सेट

लॉग-इन डे 4: Cosmic Ridge सेट

लॉग-इन डे 5: Glacier Hollowface सेट

लॉग-इन डे 6: Hipster Bunny Weapon Loot Crate

लॉग-इन डे 7: Ruby Bride & Scarlet Groom Weapon Loot Crate

Free Kungfu Tigers Emote

Free Fire में मौजूदा वक्त पर Kungfu Tigers Top-Up इवेंट चल रहा है, जहां आप एक तय नम्बर के डायमंड खरीदकर फ्री रिवार्ड पा सकते हैं। इस इवेंट में 100 डायमंड खरीदने पर Ferocious Facepaint फ्री मिलेगा। 300 डायमंड खरीदने पर SVD – Frozen Platinum मिलेगा और 500 डायमंड खरीदने पर Kungfu Tigers इमोट फ्री मिलेगा।