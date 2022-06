Free Fire free rewards: Free Fire Max में इस वक्त Bomb Squad कैम्पैन चल रहा है। इसके तहत गेम में एक नया गेमिंग मोड (Bomb Squad 5v5) और एक नया मैप (El Pastilo) भी जोड़ा जाएगा। गेम के नए OB34 वर्जन में इस वक्त कई सारे इवेंट्स भी लाइव हैं। Also Read - Free Fire MAX में आज मिलेगा फ्री Shuffling Emote, यहां जानें क्लेम करने का तरीका

यहां पर हिस्सा लेकर Free Fire Max प्लेयर्स ढेरों इनाम फ्री में हासिल कर सकते हैं। हम यहां पर बता रहे हैं कि आप आज गेम में किन-किन तरीकों से कौन-कौन से फ्री इनाम क्लेम कर सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem Code 9 June 2022: आज फ्री में क्लेम करें Bundles और Skins

Free Fire free rewards: 9 June 2022

Booyah Watch to Win: फ्री फायर के बूयाह ऐप पर आज, 9 जून 2022 को एक नया Watch to Win इवेंट शुरू हुआ है। यहां पर आपको 60 मिनट तक गेम की स्ट्रीम देखने पर Shuffling Emote, The Golden Robe, Silver Boot Shoes, कैरेक्टर बंडल और Weapon Royale Voucher जैसे इनाम फ्री में मिलेंगे। Also Read - Free Fire MAX OB34 Update के बाद अब ये कैरेक्टर हैं Chrono से अधिक पावरफुल, गेम को बनाएंगे मजेदार

Daily Check-in Rewards: फ्री फायर मैक्स के Bomb Squad कैम्पेन के साथ लॉगिन इवेंट भी शुरू हुआ है। यहां पर प्लेयर्स को हर दिन लॉगिन पर नए इनाम मिल रहे हैं। यह इवेंट 4 जून को शुरू हुआ था और आज इसका आखिरी दिन है। आप यहां Gold Royale Voucher, Random Loadout Loot Crate, Weapon Royale Voucher, Diamond Royale Voucher और Master of Minds Weapon Loot Crate जैसे इनाम पा सकते हैं।

Demonic Grin Top Up II: Free Fire MAX में Demonic Grin Top Up II इवेंट की शुरुआत 6 जून को हुई थी। यहां आपको डायमंड टॉप अप करने पर इनाम मिल रहे हैं। 100 डायमंड रिचार्ज करने पर प्लेयर्स को Red Death Loot Box मिल रहा है और 300 डायमंड रिचार्ज करने पर Gloo Wall – Demonic Grin स्किन मिल रही है। यह इवेंट 11 जून तक लाइव रहेगा।

Exchange Store -1: Free Fire MAX में Bomb Squad कैम्पेन के तहत Exchange Store जोड़ा गया है, जहां प्लेयर्स C4 Token के बदले एक से बढ़कर इनाम रिडीम कर सकते हैं। यह स्टोर 3 जून को लाइव हुआ था और गेम में 16 जून तक ऐक्टिव रहेगा। यहां आपको अलग-अलग संख्या के C4 Token के बदले Random Loadout Loot Crate, Weapon Royale Voucher, Time Travellers Weapon Loot Crate और Squad Spirit बॉडी मिलेगी।

Booyah Sign Up & Win: फ्री फायर डेवलपर ने अपने Booyah ऐप पर भी एक नया साइन अप इवेंट शुरू किया है। यह पूरे महीने ऐक्टिव रहेगा। इस दौरान प्लेयर्स को Booyah ऐप पर अकाउंट बनकार 30 मिनट स्ट्रीम देखने पर The Claw of Charrua, Superstar Weekend Bundle, Conqueror’s Blue, LOL इमोट और गूगल प्ले वाउचर फ्री में मिल सकते हैं।

गेम में आने वले दिनों में Exchange Store -2 जोड़ा जाएगा, जहां आप C4 Token के बदले ढेरों इनाम रिडीम कर सकते हैं। इसके साथ ही 11 जून को गेम में लॉगिन रिवॉर्ड इवेंट आएगा जहां आपको फ्री में 2x Incubator Voucher मिलेंगे।