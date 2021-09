Garena Free Fire में अक्सर नए इवेंट्स जुड़ते रहते हैं, जो गेम को प्लेयर्स के लिए मजेदार बनाए रखते हैं। इन इवेंट्स में हिस्सा लेकर प्लेयर्स इन-गेम रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। हाल ही में फ्री फायर ने “Moco: Rebirth” कैलेंडर रिलीज किया है, जिसके तहत गेम में कई सारे इवेंट्स होस्ट किए जाएंगे। इन्हीं इवेंट्स में से एक है “The Puzzle”। Also Read - Free Fire के ये इवेंट आज दिलाएंगे फ्री बैकपैक, वेपन क्रेट और ढेरों इनाम

इस इवेंट में गेमर्स को कुछ खास टास्क पूरे करने हैं, जिसके बदले में इन्हें रिवार्ड मिलेंगे। मगर इन टास्क में से ‘Find the door to unlock’ टास्क को लेकर कई प्लेयर्स में कन्फ्यूजन है। हम यहां पर आपकी यही कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। Also Read - Free Fire MP5 Fatal Snarl Incubator: इस तरह फ्री में मिलेगा गन स्किन, जानें पूरा तरीका

कैसे हल होगा Find the door to unlock टास्क

फ्री फायर के Moco Puzzle इवेंट में आपको Find the door to unlock टास्क मिलेगा। इसे पूरा करने के लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। Also Read - Free Fire Redeem Code 6 September: तुरंत रिडीम करें यह कोड और पाएं शानदार रिवॉर्ड

स्टेप 1: टास्क स्क्रीन पर सामने आने के बाद आपको D – O – O – R लेटर्स पर टैप करना होगा। ध्यान रखिए कि आपको O लेटर पर दो बार टैप करना होगा।

स्टेप 2: टैप करने के बाद आपके सामने अगली स्क्रीन आएगी, जहां आपको नीली एरो पर टैप करना होगा।

स्टेप 3: अब आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड एंटर करने वाले बॉक्स के पास में एक पावर बटन मिलेगा, जिसे दबाने पर आपको पासवर्ड मिल जाएगा। यह पासवर्ड सभी के लिए अलग होगा।

स्टेप 4: पासवर्ड एंटर कर दीजिए और अगली स्क्रीन पर HELLOWORLD ऑथेंटिकेशन कोड दाल दीजिए।

स्टेप 5: अब आप अपना रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हैं।

रिवॉर्ड में आपको Moco Month banner और Turquoise Warning avatar मिलेगा। इस पजल के अलावा Moco Rebirth में नीचे लिखे हुए इवेंट्स भी जोड़े जाएंगे: