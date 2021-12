Free Fire में आज आप जीत सकते हैं फ्री Ice Feather Katana स्किन, जानें तरीका

Free Fire में इस वक्त Money Heist क्रॉसओवर चल रहा है, जिसके तहत गेम में कई सारे इवेंट्स मौजूद हैं। इन इवेंट्स में प्लेयर्स मनी हाइस्ट थीम पर बने हुए इन-गेम आइटम्स और रिवॉर्ड जीत सकते हैं। गेम डेवलपर ने अब फ्री फायर में एक नया टॉप-अप इवेंट भी जोड़ा है, जहां आप एक तय नंबर के डायमंड खरीद कर फ्री में Ice Feather Katana स्किन और Roaring Bandana पा सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire x Money Heist: गेम में आया उड़ते नोटों वाला सर्फबोर्ड, इस तरह मिलेगा फ्री

Free Fire: Ice Feather Top Up

Free Fire x Money Heist कोलैब के दौरान गेम में एक नया टॉप अप इवेंट — Ice Feather Top Up — लाइव हुआ है। यह 8 दिसंबर को शुरू हुआ और 12 दिसंबर तक चलेगा। यहां आपको डायमंड खरीदने पर फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे, जिनमें एक कटाना स्किन भी शामिल है। डायमंड की संख्या और रिवॉर्ड की डिटेल नीचे लिखी हुई है:

200 डायमंड: Katana – Ice Feather

500 डायमंड: Roaring Bandana

ये ध्यान रखिए कि डायमंड टॉप-अप करने पर ये रिवॉर्ड तो फ्री में मिलेंगे, मगर डायमंड खरीदने के लिए आपको असली के पैसे खर्च करने होंगे। डायमंड की रेट लिस्ट नीचे दी हुई है:

100 डायमंड्स: 80 रुपये

310 डायमंड्स: 250 रुपये

520 डायमंड्स: 400 रुपये

1,060 डायमंड्स: 800 रुपये

2,180 डायमंड्स: 1,600 रुपये

5,600 डायमंड्स: 4,000 रुपये

इस टॉप अप इवेंट के अलावा Free Fire में और भी कई सारे मनी हाइस्ट से जुड़े हुए इवेंट्स मौजूद हैं, जिनमें हिस्सा लेकर आप ढेरों रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इन्हीं इवेंट्स में से एक है Let’s Pan Again इवेंट, जहां आप Backpack – Team Heist समेत Diamond Royale Voucher, Gold Royale Voucher और Swagger Ownage FAMAS Crate जैसे रिवॉर्ड पा सकते हैं। यहां आपको मिशन पूरे करके डाइस रोल हासिल करने होंगे, जिनके बाद आपको Gold Bars मिलेंगे। इन्हें आप आखिर में आइटम्स के बदले रिडीम कर सकते हैं।