Free Fire India Championship 2021 Fall के लीग स्टेज के दूसरे हफ्ते की शुरुआत कल यानी 24 सितंबर को हुई। दूसरे हफ्ते के पहले दिन ग्रुप बी और ग्रुप सी के बीच 6 मैचों के साथ हुई। ब्लाइंड एस्पोर्ट्स ने 26 किल्स और 74 पॉइंट्स के साथ दिन भर में धूम मचा दी। इस टीम ने एक बैलेंस गेमप्ले दिखाया, जिसकी वजह से उन्हें 2 Booyah मिले और चार्ज में भी ये टीम टॉप पर पहुंच गई।

वहीं दूसरे स्थान पर हेड हंटर्स हैं, जिन्होंने अपने आक्रमक गेमप्ले के जरिए सबसे ज्यादा 35 Kills किए। UG Empire 61 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जबकि TSM का एक और दिन खास नहीं रहा और वो 10वें स्थान पर रहे। Free Fire के इस टूर्नामेंट में 4 Unknown ने दिन का पहला गेम बरमूडा मैप पर 8 Kills करके जीता। गेम को गैलेक्सी रेसर के लिए सेट किया गया था, लेकिन राधेकर और आनंद के शानदार गेमप्ले ने इस टीम को जीत दिलाई।

ब्लाइंड एस्पोर्ट्स ने दिखाया जलवा

ब्लाइंड एस्पोर्ट्स ने दूसरे और छठे दोनों मैचों में जीत हासिल की, जो क्रमशः 10 और 2 frags के साथ Purgatory और Kalahari मैप पर खेले गए थे। स्टार प्लेयर Pahadi के सर्तकता वाले खेल ने Team Elite को फाइनल मैच में दूसरा स्थान हासिल करने में मदद की।

रेगिस्तान वाले मैप कालाहारी पर खेला गया तीसरा मैच UG Empire के लिए 11 Frags और एक बूया लेकर आया। 4 Unknown को जल्दी ही बाहर कर दिया गया था लेकिन फिर भी वो 10 Kills करने में सफल रहा था। बरमूडा मैप का चौथा मैच Skylightz Gaming ने छह फैग्स के साथ जीता था। हालांकि, पीवीएस गेमिंग 13 फ्रैग के साथ मैच तालिका में शीर्ष पर रहा।

नौ फ्रैग के साथ, हेड हंटर्स ने दिन का पांचवां मैच जीता, जो कि पर्गेटरी में खेला गया था। टीएसएम छह किलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। हेड हंटर्स कुणाल पांच एलिमिनेशन के साथ एमवीपी थे।