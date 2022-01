Free Fire Indian server FFPL redeem code for today (30 January 2022): Free Fire Pro League (FFPL) Grand Finals का समापन हो गया है। इसी के साथ फ्री फायर फैंस को नया रिडीम कोड भी मिल गया है। दरअसल, गरेना फ्री फायर के किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल्स की लाइव स्ट्रीमिंग उसके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर की जाती है और उसकी व्यूअरशिप के आधार पर प्लेयर्स को फ्री रिवॉर्ड (Free Fire new FFPL Indian server redeem code for today) मिलते हैं। Also Read - Garena Free Fire में इस तरह मिलेगा फ्री Skyler कैरेक्टर और Beaston पेट

हर बार की तरह, इस बार भी फैंस ने बड़ी संख्या में फ्री फायर प्रो लीग ग्रैंड फाइनल्स (FFPL Grand Finals) की लाइव स्ट्रीमिंग देखी है। इस मौके पर फैंस को रिवॉर्ड देने के लिए गरेना ने भी नया रिडीम कोड जारी किया है। इन रिडीम कोड से आप फ्री Diamond Royale Vouchers (फ्री फायर डायमंड रॉयल वाउचर) और Pet Skin (पेट स्किन) पा सकते हैं। नीचे हम आपको फ्री फायर प्रो लीग ग्रैंड फाइनल्स रिडीम कोड (ffpl redeem code) के बारे में बता रहे हैं। Also Read - Garena Free Fire Redeem Codes (30 January): जानें कहां और कैसे इस्तेमाल करने हैं कोड्स

Free Fire redeem code 30 January for India server (फ्री फायर का नया रिडीम कोड)

Redeem code: FFPL72XC2SWE

Rewards: 3x Diamond Royale Vouchers and pet skin Spirit Fox: Battle Fox Also Read - Free Fire Free Rewards Today: आज इनाम की भरमार, इमोट से लेकर पेट तक मिलेगा फ्री

FFPL redeem code Validity: फ्री फायर प्रो लीग ग्रैंड फाइनल्स में इंडियन सर्वर के लिए जारी रिडीम कोड 30 जनवरी को 11:59 बजे तक वैलिड है। इसका मतलब आप आज रात 12 बजे से पहले इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।

How to use FFPL redeem code India server (फ्री फायर रिडीम कोड कैसे करें रिडीम)

– सबसे पहले फ्री फायर रिवॉर्ड रिडीम करने की वेबसाइट reward.ff.garena.com/en पर जाएं।

– इसके बाद एक पेज ओपन होगा, जहां आपको अपने Facebook, VK, Google, Huawei ID, Apple ID या Twitter अकाउंट का इस्तेमाल करके फ्री फायर अकाउंट में लॉग-इन करना होगा।

– अकाउंट लॉग-इन करने के बाद आपको टेक्स्ट बॉक्स में रिडीम कोड (FFPL72XC2SWE) डालना होगा।

– इसके बाद नए फ्री फायर रिडीम कोड (FFPL redeem code) को रिडीम करने के लिए कन्फर्म बटन पर क्लिक करना होगा।

– कन्फर्मेशन के बाद रिवाॅर्ड्स आपके फ्री फायर अकाउंट में पहुंच जाएंगे। आप गेम को ओपन करके इसे अपनी इंवेंटरी में जोड़ सकते हैं।

New FFPL Indian server redeem code को यूज करने से पहले जान लें ये बातें

इस बात का ध्यान रखें कि गेस्ट अकाउंट से रिडीम कोड का यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपका एक स्थायी अकाउंट जरूर होना चाहिए। साथ ही यह फ्री फायर प्रो लीग रिडीम कोड सिर्फ भारतीय सर्वर के लिए है। दूसरे रीजन के अकाउंट से इसका यूज नहीं किया जा सकेगा। अगर दूसरे रीजन का कोई यूजर इस नए फ्री फायर रिडीम कोड का यूज करेगा, तो उसे ‘error’ का मैसेज मिलेगा।