Free Fire में आज (11 नवंबर) मिल रहे ढेरों रिवॉर्ड, पूरे करने होंगे कुछ मिशन

Free Fire में दिवाली सेलिब्रेशन पूरा हो चुका है मगर प्लेयर्स के लिए रिवॉर्ड और दूसरे इन-गेम आइटम्स हासिल करने का मौका अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वक्त गेम के इंडिया सर्वर पर बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं जो आपको Violet Threat Bundle से लेकर Phantom Predator Backpack स्किन और दूसरे रिवॉर्ड दिला सकते हैं। आइए इन सभी इवेंट्स और इनमें आज (11 November 2021) मिलने वाले इन-गेम आइटम्स पर एक नजर डाल लेते हैं। Also Read - Free Fire में जल्द मिलेगा फ्री Froster Samurai Bundle, जानें पाने का तरीका

New Map Challenge: Phantom Predator backpack

Free Fire के New Map Challenge में आपको नए Clash Squad मैप पर मैच जीतने होंगे। एक तय नंबर के Booyah पाने पर आपको अलग-अलग रिवॉर्ड मिलेंगे। Booyah का काउंट और इनपर मिलने वाले रिवॉर्ड नीचे लिखे हैं: Also Read - Free Fire Redeem Code for Today (11 November 2021): आज के कोड से मिलेगा MP5 Blood Red Weapon Loot Crate और Pineapple Fizz

Booyah 1 time on new CS map: 1x Diamond Royale Voucher

Booyah 3 times on new CS map: 2x Diamond Royale Voucher

Booyah 5 times on new CS map: Phantom Predator backpack।

Booyah पाने के बाद आपको इवेंट्स में जाकर CS New Map Challenge टैब में जाना होगा। यहां अप अपने रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। Also Read - Free Fire Max vs PUBG New State: इन 2 बेहतरीन बैटल रॉयल गेम्स के 3 सबसे बड़े अंतर

After Party: Craftsland Room Card

Free Fire में इस वक्त आपके पास बिना डायमंड्स खर्च किए रूम कार्ड पाने का भी मौका है। गेम का After Party इवेंट, आज 11 नवंबर को खत्म हो रहा है। इस इवेंट में आप टोकन कलेक्ट करके क्राफ्ट्सलैंड रूम कार्ड रिडीम कर सकते हैं। गेम को 3 बार खेलने से, एक एनिमी को खत्म करने से, एक बार CS Rank में मैच पूरा करने पर और एक बार Booyah हासिल करने पर आपको टोकन मिलेंगे। टोकन को कलेक्ट करने के बाद आप इवेंट की Exchange टैब में जाकर रिवॉर्ड पा सकते हैं। रूम कार्ड को पाने के लिए आपको 10 टोकन इस्तेमाल करने होंगे।

Free Custom Room Cards

Free Fire के New Map Launch में Free Custom Room Cards इवेंट मौजूद है। यह 10 नवंबर को शुरू हुआ था और गेम में 17 नवंबर तक मौजूद है। यहां आपको रोज लॉग इन करके नए रिवॉर्ड पा सकते हैं। इन रिवॉर्ड में Diamond Royale Voucher और Weapon Royale Voucher शामिल हैं।

Free Fire Everyday Play Reward

Free Fire के New Map Launch में Everyday Play Reward इवेंट्स भी मौजूद हैं। इनमें आपको रोज गेम खेलने पर अलग-अलग तरह के रिवॉर्ड अनलॉक होंगे। पहले इवेंट में आप Violet Threat Bundle समेत Diamond Royale Voucher शामिल हैं।