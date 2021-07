Garena Free Fire से बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन पर बेस्ड कैरेक्टर Jai विदा हो रहा है। 31 जुलाई के बाद यह कैरेक्टर फ्री फायर स्टोर से गायब हो जाएगा। इस मौके पर Garena गेम के अन्दर Jai की Farewell Party होस्ट कर रहा है जो एक इन-गेम इवेंट है। इस इवेंट पर प्लेयर्स Jai कैरेक्टर, Justice Fighter Gloo Wall स्किन और Justice Fighter Gun Box जीत सकते हैं। Also Read - Free Fire OB29 Advance Server update के लिए कैसे करें रजिस्टर? यहां जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रॉसेस

Jai भले ही 31 जुलाई के बाद फ्री फायर स्टोर से गायब हो जाए मगर जिन प्लेयर्स के पास यह कैरेक्टर पहले से है वो इसका इस्तेमाल नॉर्मल तरीके से करते रह सकते हैं। यह चीज उन प्लेयर्स पर भी लागू होती है जो 31 जुलाई से Jai को खरीदते हैं या फिर Jai’s Farewell Party इवेंट पर इसे फ्री में जीतते हैं। आइए देखते हैं कैसे। Also Read - Free Fire Redeem Codes of 19th July: ये है रिडीम कोड्स की लिस्ट, Power Up से लेकर Diamond Royale Voucher तक हैं रिवॉर्ड

Jai’s Farewell Party event

Jai’s Farewell Party इवेंट आज यानी 19 जुलाई से शुरु हुआ है और यह 25 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान प्लेयर्स को गेम में दिए हुए मिशन पूरे करने पर गन की मैगजीन मिलेंगी। इन मैगजीन को रीडीम कर के Jai कैरेक्टर, Jai की शक्ल बनी हुई Justice Fighter Gloo Wall स्किन और दूसरे बहुत सारे इनाम मिलेंगे। Also Read - Free Fire Pro League (FFPL) 2021 Summer: विजेता टीम और प्राइज समेत सभी डिटेल यहां से जानें

Jai character – 18 नॉर्मल मैगजीन और 1 गोल्डन मैगजीन

Justice Fighter Gloo Wall – 18 नॉर्मल मैगजीन 1 गोल्डन मैगजीन

Justice Fighter Gun Box – 5 नॉर्मल मैगजीन

Justice Fighter (Top) – 9 नॉर्मल मैगजीन

Justice Fighter (Bottom) – 8 नॉर्मल मैगजीन

Justice Fighter (Shoes) – 6 नॉर्मल मैगजीन

100x Memory Fragment (Jai) – 2 नॉर्मल मैगजीन

इवेंट के दौरान नॉर्मल मैगजीन तो बहुत सारी हैं मगर गोल्डन मैगजीन एक ही मिल सकती है। इसका मतलब प्लेयर्स या तो ग्लू वाल स्किन ले सकते हैं या फिर Jai कैरेक्टर। नॉर्मल मैगजीन जहां मिशन पूरे करने पर मिलेगी, गोल्डन मैगजीन को हासिल करने के लिए फ्री फायर प्लेयर को दूसरे प्लेयर के साथ कैंपेन को शेयर करना होगा। मैगजीन का रिडेम्पशन 24 जुलाई को होगा जो इस इवेंट का खास दिन है।