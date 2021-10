Free Fire में कैसे मिलेगी फ्री कटाना स्किन, यहां जानें तरीका

Garena Free Fire ने भारतीय सर्वर पर दिवाली के उपलक्ष्य में कई सारे इवेंट्स जोड़े हैं। यहां पर मिशन पूरे करने पर प्लेयर्स को कई सारे रिवॉर्ड और दूसरे इन-गेम आइटम्स मिल रहे हैं। इन दिवाली इवेंट्स में गेम डेवलपर्स ने एक टॉप अप इवेंट भी जोड़ा है, जिसमें हिस्सा लेने पर प्लेयर्स कटाना स्किन पा सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire की स्पेशल एजेंट है Laura, शूटिंग स्किल्स हैं सबसे बेहतरीन

Free Fire Diwali top-up event

Free Fire में Diwali Top Up 2 इवेंट जोड़ा गया है। इस दौरान गेम में एक तय नंबर के डायमंड खरीदने पर 3x Weapon Loot Crates और फ्री कटाना स्किन "Katana – Sword of Honor" भी मिल सकती है।

Diwali Top Up 2 इवेंट को फ्री फायर में 22 अक्टूबर 2021 को जोड़ा गया था। यह गेम में 28 अक्टूबर तक लाइव रहेगा। आप नीचे देख सकते हैं कि कितने डायमंड टॉप-अप करने पर क्या रिवॉर्ड मिलेंगे:

100 diamonds का टॉप-अप करने पर 3x Quadri Lava Weapon Loot Crate मिलेगी।

300 diamonds का टॉप-अप करने पर Katana – Sword of Honor कटाना स्किन मिलेगी।

कैसे करें टॉप-अप

सबसे पहले आपको Free Fire के टॉप अप सेंटर में जाना होगा, जो गेम लॉबी में डायमंड वाले बटन पर क्लिक करने पर खुलेगा। यहां पर आपको स्क्रीन पर अलग-अलग कीमत के डायमंड पैक दिखाई देंगे। आपको जो रिवॉर्ड चाहिए, उसके हिसाब से टॉप-अप का पैक सेलेक्ट कर लीजिए। रेट लिस्ट नीचे दी है:

₹80 में 100 diamonds

₹250 में 310 diamonds

₹400 में 520 diamonds

₹800 में 1060 diamonds

₹1600 में 2180 diamonds

₹4000 में 5600 diamonds

डायमंड की खरीद के बाद आपको कैलेंडर वाले बटन पर क्लिक करके Diwali Top Up II टैब में जाना होगा। यहां पर आप अपने रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हैं।