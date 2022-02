Free Fire में इस वक्त Squad Beatz कैम्पेन चल रहा है। यह गेम में 20 फरवरी तक लाइव रहेगा, जिस दौरान यहां कई सारे इवेंट्स जोड़े जाएंगे, जिनमें Play to Win और New Pet Ludo भी शामिल होंगे। फ्री फायर में आज, 8 फरवरी को Kill Challenge इवेंट लाइव हुआ है, जहां आप आसान से तीन मिशन पूरे करके तीन बेहतरीन इनाम और 15 BEATz Token हासिल कर सकते हैं। आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Garena Free Fire में बिना मेहनत मिलेगी फ्री White Hurricane Pants, बस करना होगा यह काम

Free Fire: Kill Challenge

Free Fire में Kill Challenge की शुरुआत 8 फरवरी को हुई है और यह गेम में 14 फरवरी तक लाइव रहेगा। यहां आपको आसान से मिशन पूरे करने के बदले इनाम समेत 15 Beatz Token मिलेंगे। ये सभी मिशन एनिमी का खात्मा करने से जुड़े हैं। मिशन और इनाम को आप नीचे देख सकते हैं:

10 एनिमी का खात्मा करने पर = Gold Royale Voucher + 5x BEATz Token – Ruby

20 एनिमी का खात्मा करने पर = Weapon Royale Voucher + 5x BEATz Token – Ruby

50 एनिमी का खात्मा करने पर = Pan – Maroon Laser + 5x BEATz Token – Ruby

इनाम में मिलने वाले BEATz Tokens को आप फ्री फायर के नए कैम्पेन में मौजूद मिनी मैप गेम Squad Beatz में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन टोकन की मदद से आप मिनी मैप पर स्टार पाकर आगे बढ़ सकते हैं और रास्ते में ढेरों इनाम जीत सकते हैं।

इस इवेंट के साथ गेम में और भी कई सारे इवेंट्स लाइव हैं, जहां आप फ्री इनाम और BEATz Token जमा कर सकते हैं। गेम में आप 12 फरवरी से Play to Win और New Pet Ludo इवेंट्स में भी हिस्सा ले सकते हैं।