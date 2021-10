Garena Free Fire के लिए Magic Cube सबसे लोकप्रिय बंडल में से एक है। इसकी लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके जरिए कई एक्सक्लूसिव कॉस्ट्यूम बंडल रिडीम किए जा सकते हैं। आम तौर पर इसे 100 प्रतिशत Magic Cube फ्रेगमेंट्स एक्सचेंज करके प्राप्त किया जा सकता है। गेम डेवलपर Magic Cube Store में लगातार उपलब्ध कॉस्ट्यूम को अपडेट करते रहते हैं और नए आइटम्स जोड़ते रहते हैं। इस समय मैजिक क्यूब बैंडिंट बंडल के लिए नीचे दिए गए आइटम्स मिलेंगे। Also Read - Free Fire Bermuda मैप के टॉप एरिया जो नए खिलाड़ियों के लिए गेम कर देंगे आसान

Bandit (Mask)

Bandit (Top)

Bandit (Bottom)

Bandit (Shoes)

इस तरह कर सकेंगे रिडीम

Free Fire Diwali Events में प्लेयर्स को कई तरह के रिवॉर्ड जीतने का मौका मिलेगा। यूजर को 4 नवंबर को भारतीय सर्वर पर सभी यूजर को फ्री मैजिक क्यूब मिलेगा। इसके लिए प्लेयर्स को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

सबसे पहले यूजर को गेम लॉन्च करने के बाद गेम लॉबी में बने Diya आइकन पर टैप करना होगा।

यूजर्स को Claim Magic Cube on 4/11 इवेंट पर टैप करना होगा। इसके बाद Go To बटन पर टैप करना होगा।

4 नवंबर को प्लेयर्स के पास Claim ऑप्शन पर टैप करना होगा।

इसके बाद यूजर को Magic Cube को रिडीम करने का विकल्प मिलेगा।

Magic Cube को क्लेम करने के बाद यूजर Bandit Bundle को क्लेम करने के लिए योग्य हो जाएंगे। इसके लिए प्लेयर को इन-गेम शॉप में जाना होगा।

इन-गेम स्टोर में यूजर को रिडीम सेक्शन में जाना होगा।

रिडीम सेक्शन में मैजिक क्यूब ऑप्शन में Bandit Bundle मिलेगा।

इसके बाद यूजर को एक्सचेंज बटन पर टैप करना होगा।

प्लेयर इसके बाद डायलॉग बॉक्स पर कंफर्म करना होगा, जिसके बाद Bandit Bundle रिसीव होगा।