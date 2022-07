Free Fire MAX में डायमंड की मदद से प्लेयर्स इन-गेम आइटम खरीद सकते हैं और स्पिन में हिस्सा लेकर एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। डायमंड खरीदने के लिए प्लेयर्स को असली के पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मगर, गेम डेवलपर आपके लिए डायमंड रिचार्ज को फायदेमंद बनाने के लिए हर वक्त एक डायमंड टॉप अप इवेंट लाइव रखता है। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for Today 26 July 2022: इन फ्री फायर मैक्स कोड को करें रिडीम, पाएं पेट और इमोट समेत अन्य रिवॉर्ड

यहां पर आपको डायमंड टॉप-अप करने के बदले फ्री में इनाम मिलते हैं। गेम में आज, 26 जुलाई को Battle in Style Top-Up जोड़ा गया है, जो गेम के मौजूदा कैम्पैन Battle in Style का हिस्सा है। यहां पर आप एक तय नंबर के डायमंड खरीदकर फ्री में Digi Smiley Backpack, Mischief Pixel Loot Box और AC80- Digital Dasher स्किन जैसे इनाम हासिल कर सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX में कैसे मिलेगा Digi Smiley Backpack

Free Fire MAX में आज, 26 जुलाई को नया Battle in Style Top Up इवेंट शुरू हुआ है। यहां पर आपको डायमंड रिचार्ज करने पर फ्री में आइटम मिलेंगे। इनाम और डायमंड की संख्या की डिटेल नीचे मौजूद है:

100 डायमंड रिचार्ज करने पर मिलेगा = AC80- Digital Dasher

200 डायमंड रिचार्ज करने पर मिलेगा = Mischief Pixel Loot Box

500 डायमंड रिचार्ज करने पर मिलेगा = Digi Smiley Backpack

आप अपने पसंद के रिवॉर्ड को पाने के लिए उसके सामने दिए हुए डायमंड की संख्या के बराबर टॉप-अप कर सकते हैं। यह ध्यान रखिए कि डायमंड टॉप-अप करने पर ये रिवॉर्ड तो फ्री में मिलेंगे, मगर डायमंड खरीदने के लिए आपको असली के पैसे खर्च करने होंगे।

100 डायमंड्स की कीमत 80 रुपये है, 310 डायमंड्स की कीमत 250 रुपये है और 520 डायमंड्स खरीदने के लिए आपको 400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

गेम में डायमंड खरीदने से पहले यह ध्यान रखिए कि फ्री फायर भारत में बैन हो चुका है। एप्पल ऐप स्टोर से Garena Free Fire और Free Fire MAX दोनों ही गेम हटाए जा चुके हैं, लेकिन गूगल प्ले स्टोर पर MAX वर्जन अभी भी ऐक्टिव है। यह कब तक ऐक्टिव रहेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस वजह से भारतीय प्लेयर्स को इस गेम में पैसे खर्च करने से बचना चाहिए।