Free Fire MAX खेलने वाले गेमर्स के लिए हथियारों का बहुत महत्व रहता है। इस गेम में अगर आपके पास अच्छे हथियार हो तो मुश्किल से मु्श्किल दुश्मनों के बीच में भी बचकर आखिर तक जिंदा रह सकते हैं, दुश्मनों के मार सकते हैं और गेम जीत भी सकते हैं। हालांकि इसके लिए गेमर्स को सही हथियारों का चुनाव करना बेहद जरूरी है। आइए हम आपको ऐसे हथियारों के बारे में बताते हैं।

AWM

डैमेज: 90 Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem Codes 20 June 2022: आज फ्री में क्लेम करें Emotes, Characters समते ये आइटम

डिस्क्रिप्शन: लॉन्ग रिलोडेड टाइम के साथ हाई-डैमेज स्नाइपर राइफल Also Read - Free Fire MAX OB35 Update आने से पहले इन 5 बढ़िया Pets का करें यूज, फिर मिलेगी हर एक गेम में जीत

AWM बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल को फ्री फायर मैक्स में टॉप स्नाइपर राइफल माना जाता है। यह सभी मिड-रेंज और लॉन्ग-रेंज फाइट्स में उपयोगी होती है। इससे प्लेयर्स एक ही हेडशॉट में दुश्मन को खत्म कर सकते हैं।

रेट ऑफ फायर: 27

रेंज: 91

रिलोड स्पीड: 34

मैग्जिन: 5

एक्यूरेसी: 90

मूवमेंट स्पीड: 65

ऑर्मर पेंटरेशन: 0

M1873

डैमेज: 94

डिस्क्रिप्शन: दुश्मनों को मारने के लिए दूसरा सबसे अच्छा हथियार

हमारी इस लिस्ट में दूसरी गन का नाम M1873 है। यह एक पिस्टल है, जो जो फ्री फायर में एक-टैप शॉट के लिए सबसे अच्छी है। इसमें 94 हिट पॉइंट्स का बेस डैमेज है, जो दुश्मनों को तुरंत मार गिराने में सक्षम है। यह गन 75 की एक इफेक्टिव स्पीड के साथ आता है।

रेट ऑफ फायर: 35

रेंज: 8

रिलोड स्पीड: 41

मैग्जिन: 2

एक्यूरेसी: 10

मूवमेंट स्पीड: 88

ऑर्मर पेंटरेशन: 0

M1014

M1014 एक शॉटगन है। इसमें एक या दो शॉट में विरोधियों को खत्म करने की क्षमता है। एक बार जब प्लेयर दोनों वेपन को यूज करने का तरीका समझ जाते हैं तो वे इस कॉम्बो का अच्छा यूज कर पाते हैं।

डैमेज: 94

डिस्क्रिप्शन: अपने नजदीकी दुश्मनों के लिए शॉटगन का यूज करें

रेट ऑफ फायर: 39

रेंज: 10

रिलोड स्पीड: 31

मैग्जिन: 6

एक्यूरेसी: 10

मूवमेंट स्पीड: 60

ऑर्मर पेंटरेशन: 0

M1887

यह सबसे अच्छे शॉटगन्स में से एक है। हरेक हिट्स में इस गन का डैमेज सबसे ज्यादा होता है। यह गन एक शानदार armor penetration के साथ भी आता है, जिसे गेमर्स किसी अच्छे कैरेक्टर्स के साथ इम्प्रूव भी कर सकते हैं। इस हथियार में प्रति राउंड दो शॉट होते हैं जिसमें किसी भी अतिरिक्त अटैचमेंट के लिए कोई जगह नहीं होती है। इस गन को सिर्फ शॉर्ट-रेंज में ही इस्तेमाल करना चाहिए। यह गन एक शॉट में दो दुश्मन को भी गिरा सकता है।