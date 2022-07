Free Fire MAX खेलने वाले गेमर्स के लिए एक अच्छा हेडशॉट लगाना हमेशा काफी यूजफुल होता है। अगर प्लेयर को एक अच्छा हेडशॉट लगाना आता है तो वो किसी भी मुश्किल मैच को आसानी से जीत सकते हैं। इस गेम में हाल ही में OB34 Update आया है, जिसके बाद से इस गेम की एडजस्टमेंट्स में कुछ बदलाव हुए हैं। Also Read - Free Fire MAX में ऐसे करें Smoke Grenade का यूज, फिर बच जाएगी आपकी जान

आइए हम आपको बताते हैं कि Free Fire MAX के उन एडजस्टमेंट्स के बाद आप इस गेम में सटीक हेडशॉट लगाने के लिए बेस्ट सेटिंग करनी जरूरी होती है। फ्री फायर खेलने में प्लेयर्स को अगर एक्यूरेट हेडशॉट लगाना है तो हमारे हिसाब से उन्हें नीचे दिए इस सेटिंग को अपने गेम आईडी में सेट करना चाहिए।

जनरल: 90 – 100

रेड डॉट: 90 – 100

2x स्कोप: 85 – 95

4x स्कोप: 80 – 90

स्नाइपर स्कोर: 80 -90

फ्री लुक: 75 – 85

इस सेटिंग्स के जरिए ज्यादातर उम्मीद है कि आप गेमिंग के दौरान एक Best Headshots लगा पाएंगे। हालांकि हम इसकी गारंटी नहीं ले रहे हैं। हर प्लेयर्स का खेलने का अपना एक तरीका होता है। ऐसे में संभव है कि कोई प्लेयर्स अपने हिसाब से ऐसी सेंसिटिविटी को सेट करता हो और इस सेटिंग्स से उसको फायदा ना हो पाए।

How to change sensitivity settings

स्टेप 1 – सेंसिटिविटी सेटिंग्स को बदलने के लिए सबसे पहले आपको Free Fire Max खोलना होगा। उसके बाद टॉप राइट कॉर्नर पर मौजूद‘Settings’ आइकन पर जाना होगा।

स्टेप 2 – ‘Sensitivity’ टैब पर जाएं।

स्टेप 3 – अब जो सेटिंग्स दी गई हैं, उसे फॉलो करें।

इन सेटिंग्स को सेट करने के अलावा भी फ्री फायर मैक्स में बढ़िया हेडशॉट लगाने के लिए प्लेयर्स को काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसके अलावा कुछ चीजों का ध्यान रखने पर भी आप सटीकता से हेडशॉट लगा पाएंगे। आइए हम आपको उन कुछ टिप्स के बारे में भी बताते हैं।

प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी

अगर प्लेयर्स को एक्यूरेट हेडशॉट लगाना है, तो उसके लिए उन्हें इन सटिक सेंसिटिविटी सेटिंग्स के साथ-साथ काफी प्रैक्टिस करने की भी जरूरत होगी। लगातार प्रैक्टिस करने के बाद प्लेयर्स अपने मैकेनिकल स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं।

क्रॉसहेयर प्लेसमेंट

किसी भी प्लेयर को Best Headshots मारने के लिए क्रॉसहेयर प्लेसमेंट का ध्यान रखना होता है। प्लेयर्स को अच्छी पोजिशन पर आकर हेड लेवल पर निशाना बनाना चाहिए ताकि वो सटीक हेडशॉट लगा सके।

स्प्रेयिंग ना करें

यूजर्स को अपने हथियारों को स्प्रेयिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह हेडशॉट्स मारने का एक बढ़िया तरीका नहीं है। इसकी वजह से उन्हें नुकसान हो सकता है।