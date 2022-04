फ्री फायर मैक्स में इस महीने फ्री मिलेंगे रेयर बंडल और इमोट, जानें कैसे करना है क्लेम

Free Fire MAX में अक्सर नए इवेंट्स आते रहते हैं, जिनमें हिस्सा लेकर प्लेयर्स ढेरों फ्री इनाम जीत सकते हैं। गेम डेवलपर ने इस महीने गेम में एक नया Sign Up & Win इवेंट शुरू किया है, जहां हिस्सा लेकर प्लेयर्स फ्री कैरेक्टर बंडल और रेयर इमोट पा सकते हैं। यह इवेंट गेम के स्ट्रीमिंग ऐप Booyah पर लाइव है। Also Read - Free Fire MAX के 5 सबसे पावरफुल एबिलिटी वाले कैरेक्टर, गेम जीतने में करते हैं मदद

गरेना के Booyah ऐप पर मौजूद नए Sign Up & Win इवेंट में प्लेयर्स Paleolithic Bundle और LOL emote से लेकर The Claw of Charrua और Google Play Voucher जैसे रिवॉर्ड जीत सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX: Booyah Sign Up & Win

Free Fire MAX प्लेयर्स के लिए Booyah ऐप पर Sign Up & Win इवेंट 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लाइव रहेगा। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहां फ्री फायर प्लेयर्स को Booyah ऐप पर साइन-अप करके अकाउंट बनाना होगा और फिर ऐप पर गेम की स्ट्रीम 30 मिनट तक देखनी होगी। इसके बदले गेम डेवलपर आपको फ्री इनाम देगा, जिनमें नीचे लिखे हुए रिवॉर्ड शामिल हो सकते हैं:

The Claw of Charrua

Paleolithic Bundle

Conquerors’ Blue

LOL Emote

Google Play Vouchers

इस तरह क्लेम करें रिवॉर्ड

Free Fire MAX प्लेयर्स के लिए गरेना का Booyah ऐप एक स्ट्रीमिंग नेटवर्क है। यहां पर प्लेयर्स गेम की स्ट्रीम होस्ट कर सकते हैं और दूसरों की लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। गेम डेवलपर अक्सर आप के लिए यहां पर इवेंट्स जारी करता है, जिसके तहत आपको स्ट्रीम देखने पर फ्री फायर के इन-गेम आइटम्स मुफ्त में मिलते हैं।

अगर आपके पास इस ऐप का ऐक्सेस नहीं है तो आप नया अकाउंट बनाकर नए Sing Up & Win इवेंट का फायदा उठा सकते हैं। आपको बस गूगल प्ले स्टोर से Booyah ऐप को डाउनलोड करना होगा, नया अकाउंट बना होगा और इसे अपने फ्री फायर अकाउंट से लिंक करना होगा। इसके बाद आप यहां पर मौजूद किसी भी स्ट्रीम को 30 मिनट तक देखकर अपना फ्री इनाम क्लेम कर सकते हैं।

मौजूद वक्त पर Booyah ऐप पर Watch to Win इवेंट भी चल रहा है, जिसमें हिस्सा लेकर प्लेयर्स Santa Militia बंडल जीत सकते हैं।