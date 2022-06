Free Fire MAX में हाल ही में नया OB34 वर्जन लाइव हुआ है, जिसके साथ गेम में ढेरों इवेंट्स जोड़े गए हैं। इन इवेंट्स के जरिए गेम डेवलपर प्लेयर्स को फ्री इनाम देता है। Free Fire MAX में इसी तरह आज, 5 जून को एक नया Watch to Win इवेंट लाइव हुआ है, जहां आप फ्री फायर की लाइव स्ट्रीम देखकर फ्री रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। इन फ्री आइटम्स में One-Finger Pushup इमोट और Sensei Tig पेट भी शामिल है। Also Read - Free Fire MAX में OB34 Update के बाद इन 3 गन कॉम्बिनेशन का करें इस्तेमाल, फिर आपकी मुठ्ठी में होगी जीत

जैसा कि हमने बताया, गेम का नया Watch to Win इवेंट 5 जून 2022 को शुरू हुआ है और यह 8 जून तक लाइव रहेगा। आज इस इवेंट का पहला दिन है। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको Garena के Booyah! ऐप को डाउनलोड करना होगा या फिर Free Fire MAX के अंदर से ही Booyah का इंटरफेस खोलना होगा। आइए जानते हैं आप इस इवेंट के जरिए किस तरह फ्री इनाम हासिल कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX: लेजेंडरी इनाम रिडीम करने के लिए कैसे हासिल करें C4 Token? यहां जानें आसान तरीका

Free Fire MAX: One-Finger Pushup इमोट

Free Fire MAX में कल एक Watch to Win इवेंट खत्म हुआ है। यहां पर आप Bhangra इमोट जीत सकते थे। अगर आपसे यह मौका छूट गया है तो आप गेम के नए Watch to Win इवेंट में हिस्सा लेकर One-Finger Pushup इमोट या फिर Sensei Tig पेट जैसे इनाम हासिल कर सकते हैं। इन्हें पाने के लिए आपको Booyah ऐप पर गेम की 60 मिनट की स्ट्रीम देखनी होगी। इसके बदले गेम डेवलपर आपको प्राइज पूल में से एक रिवॉर्ड 100% गारंटी के साथ देगा। प्राइज पूल में शामिल इनाम की लिस्ट नीचे मौजूद है: Also Read - Free Fire MAX में इस हफ्ते मिलेंगे Incubator Voucher समेत ढेरों लेजेंडरी इनाम, जानें फ्री पाने का तरीका

One-Finger Pushup इमोट

Sensei Tig पेट

Straw Hat

Diamond Royale Voucher

गन स्किन

कैसे मिलेगा फ्री इनाम?

Garena के Booyah ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर रजिस्टर करके अपने फ्री फायर अकाउंट को लिंक करना होगा। अकाउंट लिंक होने के बाद आप यहां पर मौजूद किसी भी लाइवस्ट्रीम पर क्लिक करके उसे 60 मिनट तक देख सकते हैं। स्ट्रीम देखने के बाद Free Fire MAX आपको प्राइज पूल में से एक रिवॉर्ड फ्री में देगा।

आप Booyah ऐप को डाउनलोड किए बिना भी इस इवेंट में हिस्सा ले सकते हैं। आपको बस Free Fire MAX के इवेंट पेज पर जाना होगा, यहां पर News टैब पर क्लिक करना होगा और Booyah! Watch to Win इवेंट पर टैप करना होगा। यहां पर दिए हुए Go To बटन को दबाकर आप Booyah इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे।