Free Fire MAX में हर हफ्ते नए इवेंट्स आते रहते हैं। यहां पर हिस्सा लेकर प्लेयर्स ढेरों इनाम फ्री में पा सकते हैं। इसी तरह का एक इवेंट — Watch to Win — इस वक्त गेम के स्ट्रीमिंग ऐप Booyah पर लाइव है।

इस इवेंट में आप Shake it Up इमोट जैसे इनाम हासिल कर सकते हैं। आज इस इवेंट का आखिरी दिन है, इसलिए आज इस इनाम को पाने का भी आखिरी मौका है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX में आज मिलेगा Shake it Up इमोट

Free Fire MAX का नया Watch to Win इवेंट 17 जून को शुरू हुआ था। आज, 20 जून को इस इवेंट का आखिरी दिन है। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको Garena के Booyah! ऐप को डाउनलोड करना होगा और यहां मौजूद किसी भी फ्री फायर स्ट्रीम को 60 मिनट तक देखना होगा। इसके बदले आपको प्राइज पूल में से एक रिवॉर्ड मिलेगा। Also Read - Free Fire MAX OB35 Update Advance Server: जानें फ्री फायर मैक्स के अपकमिंग अपडेट और एडवांस सर्वर की डेट

प्राइज पूल में Shake it Up इमोट, GW2018 T-shirt, Winter Parachute और Diamond Royale Voucher जैसे इनाम शामिल हैं। प्राइज पूल में इन इनाम के अलावा गन स्किन भी मौजूद हैं।

Booyah ऐप पर कैसे मिलेगा इनाम

Booyah ऐप को Free Fire MAX खेलने वाले गेमर्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको रजिस्टर करके अपने फ्री फायर अकाउंट को लिंक करना होगा। अकाउंट लिंक होने के बाद आपको वापस आकर ऐप पर मौजूद किसी भी लाइव-स्ट्रीम को 60 मिनट तक देखना होगा। स्ट्रीम देखने के बाद फ्री फायर मैक्स आपको प्राइज पूल में से एक रिवॉर्ड फ्री में देगा।

Free Fire MAX प्लेयर्स के लिए गरेना का Booyah ऐप एक स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म है, जहां आप गेम की स्ट्रीम होस्ट कर सकते हैं और दूसरों की लाइव स्ट्रीम देख भी सकते हैं। गेम डेवलपर इस ऐप को प्रमोट करने के लिए बार-बार नए इवेंट्स जारी करता रहता है, जहां आपको स्ट्रीम देखने पर फ्री इनाम मिलता है। नया Watch to Win इवेंट भी इसी का हिस्सा है।

Free Fire Max में इस इवेंट के साथ BR Rank Season इवेंट भी चल रहा है। यह 17 जून को शुरू हुआ था और गेम में 23 जून तक लाइव रहेगा। इस दौरान आप गेम में BR Rank Match खेलकर Crystal Energy, Scan Playcard, Bounty Token Play Card और 20x Rampage Book Token जीत सकते हैं। इस इवेंट में आप Game Streamer Weapon Loot Crate और Champion Boxer Weapon Loot Crate भी हासिल कर सकते हैं।