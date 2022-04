Free Fire MAX में लगभग हर हफ्ते नए इवेंट्स आते रहते हैं। प्लेयर्स को इन इवेंट के जरिए फ्री इनाम पाने का मौका मिलता है। हाल ही में यहां Beast Run मिनी-गेम जोड़ा गया है, जहां हिस्सा लेकर प्लेयर्स फ्री वाउचर, गन स्किन्स और Sabertooth Slash स्किन पा सकते हैं। इसके साथ ही गेम डेवलपर के Booyah ऐप पर एक नया Watch to Win इवेंट भी एक्टिव है, जहां प्लेयर्स बिना कोई मेहनत किए Dreki और दूसरे पेट फ्री में हासिल कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX में शुरू हुआ Beast Run मिनी-गेम, जीतने पर मिलेंगे Sabertooth Slash स्किन समेत ढेरों इनाम

Free Fire MAX प्लेयर्स के लिए गरेना का Booyah ऐप एक स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म है, जहां ये गेम की स्ट्रीम होस्ट कर सकते हैं और दूसरों की लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। गेम डेवलपर इस ऐप को प्रमोट करने के लिए अक्सर ऐसे इवेंट्स जारी करता है, जहां आप फ्री फायर स्ट्रीम देखकर फ्री इनाम पा सकते हैं। नया Watch to Win इवेंट भी इसी का हिस्सा है। आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire MAX में आज मिलेगा फ्री Hayato Yagami कैरेक्टर, जानें कैसे करें क्लेम

Free Fire MAX: Watch to Win इवेंट में ऐसे मिलेंगे फ्री पेट्स

Free Fire MAX का नया Watch to Win इवेंट 22 अप्रैल को शुरू हुआ है। आज, यानी 24 अप्रैल को इसका आखिरी दिन है। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको Garena के Booyah! ऐप को डाउनलोड करना होगा और यहां मौजूद किसी भी फ्री फायर स्ट्रीम को 60 मिनट तक देखना होगा। इसके बदले में आपको प्राइज पूल में से एक रिवॉर्ड मिलेगा। Also Read - Free Fire MAX की पहली शॉर्ट फिल्म हुई रिलीज, सस्पेंस के साथ दिखेगा जबरदस्त एक्शन

प्राइज पूल में Agent Hop, Mr Waggor और Dreki पेट शामिल हैं। इसके अलावा प्राइज पूल में गन स्किन भी मौजूद हैं।

Booyah ऐप को Free Fire MAX प्लेयर्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको रजिस्टर करके अपने फ्री फायर अकाउंट को लिंक करना होगा।

अकाउंट लिंक होने के बाद आपको वापस आकर ऐप पर मौजूद किसी भी लाइव-स्ट्रीम को 60 मिनट तक देखना होगा। स्ट्रीम देखने के बाद फ्री फायर मैक्स आपको प्राइज पूल में से एक रिवॉर्ड फ्री में देगा।

Watch to Win इवेंट के साथ Free Fire MAX में इस वक्त MAX Exclusive इवेंट भी चल रहा है, जो 25 मई तक ऐक्टिव रहेगा। यहां पर प्लेयर्स को कुछ आसान से पूरे करने के बदलने Flame Token मिलेंगे। इन टोकन को प्लेयर्स रिवॉर्ड के बदले रिडीम कर सकते हैं। प्राइज में Kar98k- The Executioner लेजेंडरी गन स्किन और Little Dino बैकपैक शामिल है।