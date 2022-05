Free Fire MAX में पिछले महीने रमजान सेलेब्रेशन शुरू हुआ था। यह अब अपने आखिरी पड़ाव है। इसी कैम्पेन के तहत गेम में एक नया इवेंट लाइव हुआ है, जहां प्लेयर्स कई सारे इनाम हासिल कर सकते हैं। इस इवेंट का नाम है– Ramadan Weekend Mission 3। यहां हिस्सा लेने पर आपको Emerald Shimmer – Jeep स्किन मिलेगी। इस इनाम के साथ इवेंट में कई सारी रेयर गन स्किन भी शामिल हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for Today (7 May): ये कोड रिडीम करके पाएं पेट, कैरेक्टर और इमोट

Free Fire MAX में ऐसे मिलेगी Emerald Shimmer – Jeep स्किन

Free Fire MAX में Ramadan Weekend Mission 3 की शुरुआत 7 मई को हुई है। यह इवेंट गेम में आज, 8 मई तक ऐक्टिव रहेगा। यहां पर प्लेयर्स को कुछ आसान से पूरे करने के बदलने Emerald Shimmer – Jeep स्किन और रेयर गन स्किन मिलेंगी। मिशन और इन्हें पूरा करने पर मिलने वाले इनाम की जानकारी नीचे मौजूद है: Also Read - Free Fire MAX आईडी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसे करें अटैच, और पाएं एक शानदार रिवॉर्ड

CS मोड में 3 बार Booyah हासिल करने पर = Emerald Shimmer – Jeep स्किन

BR मोड में एक बार टॉप 3 में पहुंचने पर = The Falconer Weapon Loot Crate

40 मिनट तक गेम खेलने पर = Champion Boxer Weapon Loot Crate

80 मिनट तक गेम खेलने पर = Champion Boxer Weapon Loot Crate

Free Fire MAX के Ramadan Weekend Mission 3 में पहुंचने के लिए आपको गेम की लॉबी में मौजूद कैलेंडर आइकन पर टैप करके इवेंट्स में जाना होगा। यहां पर आपको Ramadan 2022 टैब में Weekend Mission 3 नाम का इवेंट दिखेगा। Also Read - Free Fire MAX की Mystery Shop के 5 सबसे धांसू आइटम, गेम जीतने में करेंगे आपकी मदद

इसी पेज पर आपको मिशन और इनाम की लिस्ट मिलेगी। मिशन पूरा करने के बाद इनाम के सामने क्लेम का बटन नजर आने लगेगा। इस बटन को टैप करके आप इनाम को क्लेम कर सकते हैं।

Weekend MIssion 3 के अलावा Free Fire MAX में और भी इवेंट मौजूद हैं। 30 अप्रैल को गेम में Daily Check-In इवेंट शुरू हुआ था। यह आज, 8 मई तक ऐक्टिव रहेगा। यहां पर प्लेयर्स को हर दिन लॉगिन करने पर इनाम दिए जा रहे थे। इनमें गन क्रेट से लेकर वाउचर और रूम कार्ड जैसे रिवॉर्ड शामिल हैं। यहां पर प्लेयर्स 1x Weapon Royale Voucher, 2x Hurricane Delivery Weapon Loot Crate, 2x MAG-7 Hurricane Delivery Weapon Loot Crate, 2x Party Animal Weapon Loot Crate, Craftland Room Card, 2x Great Plunder Weapon Loot Crate और 2x Incubator Voucher जीत सकते हैं।