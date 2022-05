Garena Free Fire को भारत में बैन हुए लंबा वक्त हो चुका है। यह गेम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से गायब है, लेकिन इसका बेहतर ग्राफिक्स वाला वर्जन Free Fire MAX अभी भी प्ले स्टोर पर मौजूद है। इसी वर्जन के प्लेयर्स के लिए गेम डेवलपर खास इनाम लेकर आया है। Also Read - Free Fire MAX OB34 Update रिलीज डेट का हुआ ऐलान, शुरुआती 2 दिनों में मिलेंगे कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स

Free Fire MAX प्लेयर्स के लिए गेम में आज, 14 मई को एक खास इवेंट शुरू हुआ है। यहां हिस्सा लेकर आप Mr Waggor, Dreki और Spiriti Fox में से अपनी पसंद का एक पेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यह पेट इन्हें बिना किसी मेहनत के फ्री में मिलेगा। आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX Exclusive रिवॉर्ड: फ्री पेट

Free Fire MAX में New Login Reward इवेंट की शुरुआत आज, 14 मई 2022 को हुई है। यह इवेंट गेम में 21 मई तक ऐक्टिव रहेगा। मगर, इसे सिर्फ Free Fire के MAX वर्जन खेलने वाले प्लेयर्स ही एक्सेस कर पाएंगे।

इस इवेंट में इनाम जीतने के लिए आपको गेम में 14 से 21 मई के बीच किसी भी एक दिन लॉगिन करना होगा और अपनी पसंद का पेट क्लेम करना होगा। जैसा क हमने पहले बताया, प्लेयर्स के पास Mr Waggor, Dreki और Spirit Fox पेट में से एक का चुनाव करने का मौका होगा।

इस इवेंट तक पहुंचने के लिए आपको Free Fire Max में लॉबी में मौजूद कैलेंडर आइकन पर टैप करना होगा। इसके बाद आप इवेंट्स पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको Events टैब में New Login Reward नाम का इवेंट दिखेगा। इसी पेज पर आपको Mr Waggor, Dreki और Spirit Fox के सामने चेक बॉक्स मिलेगा। अपनी पसंद के पेट के सामने का चेक बॉक्स सेलेक्ट करके आपको नीचे दिए हुए क्लेम बटन को टैप करना होगा।

बटन दबाने के बाद आपको फिर से कन्फर्म करना होगा। इसके बाद आपका फ्री पेट आपको मिल जाएगा और इसे आप इक्विप कर सकते हैं। इन पेट्स की स्किल को आप नीचे देख सकते हैं:

Mr Waggor: इस पेट की स्किल जरूरत पड़ने पर एक Gloo Wall ग्रेनेड बनाती है।

Dreki: इस पेट की स्किल की मदद आप दीवार के पीछे मौजूद रिकवर करने वाले एनिमी को देख सकते हैं।

Spirit Fox: इस पेट की स्किल Med Kit इस्तेमाल करने पर प्लेयर के लिए एक्स्ट्रा HP रिकवर करती है।