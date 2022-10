Free Fire MAX में लगातार नए इवेंट और कैम्पैन आते रहते हैं, जिनमें हिस्सा लेकर प्लेयर्स ढेरों तरह के थीम आइटम जीत सकते हैं। गेम डेवलपर ने आज, 18 अक्टूबर को ऐसा ही एक नया इवेंट शुरू किया है, जिसके तहत प्लेयर्स फ्री में Sit Down इमोट, Fang पेट और Lava Fang पेट स्किन हासिल कर सकते हैं। इन रिवॉर्ड को जीतने के लिए आपको एक तय संख्या के डायमंड के साथ रिचार्ज करना होगा। डायमंड खरीदने के लिए आपको असली के पैसे खर्च करने होंगे, लेकिन इन्हें खरीदने पर आपको फ्री में इनाम मिलेंगे। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire MAX में Infernal Draco M4A1 गन स्किन पाने का शानदार मौका, जानें कैसे

Free Fire MAX: Fang Top-Up

Free Fire MAX में आज, 18 अक्टूबर को Fang Top-Up इवेंट शुरू किया है। यह गेम में 23 अक्टूबर तक लाइव रहेगा। इस दौरान आपको एक तय नंबर के डायमंड रिचार्ज करने पर फ्री में इनाम दिए जाएंगे। इनमें एक पेट, पेट स्किन और लेजेंडरी इमोट शामिल हैं। आइए डायमंड की संख्या और इन्हें टॉप-अप करने पर मिलने वाले इनाम के बारे में डिटेल में जानते हैं।

100 डायमंड खरीदने पर मिलेगा = फ्री Fang पेट और पेट स्किन: Lava Fang

500 डायमंड खरीदने पर मिलेगा = फ्री Sit Down इमोट

100 डायमंड खरीदने के लिए आपको 80 रुपये खर्च करने होंगे। इसके बाद 520 डायमंड का पैक 400 रुपये का आता है। इसका मतलब है कि इस इवेंट में मौजूद दोनों इनाम हासिल करने के लिए आपको 400 रुपये के डायमंड खरीदने पड़ेंगे। डायमंड टॉप-अप करने के बाद आप इन दोनों रिवॉर्ड को कलेक्ट कर सकते हैं। इनाम हासिल करने के बाद भी आपके अकाउंट में जुड़े हुए 520 डायमंड बाकी रहेंगे, जिन्हें आप गेम के दूसरे इवेंट में खर्च कर सकते हैं या फिर इनकी मदद से कोई अन्य रिवॉर्ड खरीद सकते हैं।

इस इवेंट तक पहुंचने के लिए आपको गेम चालू करना होगा और लॉबी में बाईं ओर मौजूद Fang Top Up इवेंट पर टैप करना होगा। इसके बाद आप यहां पर मौजूद टॉप-अप बटन को दबाकर डायमंड रिचार्ज पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां आपको अपनी पसंद के डायमंड पैक को सेलेक्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। डायमंड की खरीदारी पूरी करने के बाद आपके रिवॉर्ड अपके वॉल्ट में जुड़ जाएंगे।