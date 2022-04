Free Fire MAX में आजकल गेम्स से ज्यादा फिल्मों की बातें हो रही है। गरेना ने हाल ही में How To Start a Fire नाम की एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म लॉन्च की है। इस शॉर्ट फिल्म की काफी चर्चाएं हो रही है। अब आज गरेना ने इसी फिल्म का एक गाना लॉन्च किया गया है। Also Read - Free Fire MAX में इस तरह खरीदें डायमंड और पाएं धांसू रिवॉर्ड, बहुत आसान है तरीका

यह Free Fire MAX की फिल्म का थीम सॉन्ग है, जिसका नाम light up the fire है। गाने में भी हयातो एक्ट करके हुए दिख रहे हैं। इस गाने के जरिए भी यही संदेश दिया गया है कि रोशनी हर अंधेरे को खत्म कर देती है और मेहनत करते रहने से जिंदगी की किसी भी परेशानी को दूर किया जा सकता है।

फ्री फायर की फिल्म का पहला गाना

इस गाने में How to start a fire एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के भी दृश्य हैं, जिसमें Hayato Yagami एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह गाना 3 मिनट 54 सेकंड का है। इस गाने को आप Free Fire Universe पर देख सकते हैं। इसके अलावा गरेना फ्री फायर मैक्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसे शेयर किया गया है, तो आप इसे वहां से भी देख सकते हैं।

इस शॉर्ट फिल्म में हयातो यागामी के जीवन का संघर्ष दिखाया गया है। वो अपने परिवार के लिए लड़ते हैं और उसे हर तरफ से बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। हालांकि फिल्म की एंडिंग एक सस्पेंस के साथ होती है। ऐसे में यूजर्स को उम्मीद है कि गरेना इस फिल्म के दूसरे पार्ट्स को भी फ्री फायर यूनिवर्स पर लॉन्च करेगी।

कौन है हयातो यागामी

हालांकि पहली फिल्म के बाद फ्री फायर का मुख्य कैरेक्टर Hayato Yagami पहले से भी ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। गरेना फ्री फायर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पहली फिल्म के बारे में बताते हैं हयातो यागामी के बारे में कुछ जानकारी दी है। हयातो यागामी 20 साल का एक पुरुष कैरेक्टर है। इस जन्मदिन 21 मार्च को होता है।