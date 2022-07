Free Fire MAX में इस वक्त Battle in Style कैम्पैन चल रहा है। यहां पर आपको कई सारे इवेंट्स दिए जा रहे हैं, जिनमें हिस्सा लेकर आप फ्री में ढेरों इनाम हासिल कर सकते हैं। गेम डेवलपर ने इसी कैम्पैन के तहत एक नया Fire vs Water इवेंट शुरू किया है, जहां पर आप दो लेजेंडरी कैरेक्टर बंडल हासिल कर सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire MAX redeem codes for July 28, 2022: आज फ्री में मिलेंगे diamonds, bundles और gun skins, जानें कैसे करें क्लेम

Free Fire MAX के Fire vs Water इवेंट में आपको डायमंड की मदद से स्पिन करना होगा। हर स्पिन पर आपको प्राइज पूल में से इनाम दिए जाएंगे। इवेंट में फायर और वाटर के अलग-अलग प्राइज पूल हैं। Also Read - Free Fire MAX Elite Pass पर मिल रहा भारी डिस्काउंट, बहुत सस्ते में खरीदने का मौका

फायर वाले खेमे में मेन इनाम Bonebruiser Scorch Bundle, Flaming Fist और Gloo Wall- Bonebruiser Sorch हैं। वाटर वाले खेमे में मेन इनाम Tidebraker Surge Bundle, Hailstone Fist और Gloo Wall- Night Scouter शामिल हैं। आइए जानते हैं आप इन इनाम को कैसे हासिल कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX में बंडल और इमोट समेत अन्य रिवॉर्ड पाने का शानदार मौका, बस करना होगा यह काम

Free Fire MAX: Fire vs Water इवेंट

Free Fire MAX में आज, 28 जुलाई को एक नया Fire vs Water इवेंट जोड़ा गया है। यह गेम में 3 अगस्त तक लाइव रहेगा। इस दौरान आप ऊपर बताए गए लेजेंडरी इनाम हासिल कर सकते हैं। इस इवेंट में स्पिन करने के लिए आपको Free Fire MAX की लॉबी में मौजूद कैलेंडर आइकन पर टैप करना होगा और Events टैब में मौजूद Fire vs Water ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। यहां पर मौजूद GO TO बटन को दबाने पर इवेंट में पहुंच जाएंगे।

अब यहां आप Fire या Water सेगमेंट में डायमंड की मदद से स्पिन कर सकते हैं। एक स्पिन की कीमत 28 डायमंड है और 10 स्पिन के लिए 180 डायमंड खर्च होंगे। एक सेगमेंट में स्पिन करने पर आपको दूसरे सेगमेंट में स्पिन पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

Fire सेगमेंट में मौजूद इनाम की लिस्ट नीचे मौजूद है:

Bonebruiser Scorch Bundle

Flaming Fist

Gloo Wall- Bonebruiser Scorch

Katana- Whirlwind Blade

Monster Truck– Bonebruiser Scorch

The Dark Knight

Bloody Heart Grenade

Falco

Pet Skin: Hellfire Falco

इन इनाम के अलावा यहां पर बैग और पैराशूट स्किन से लेकर वेपन लूट क्रेट और दूसरे इनाम भी मौजूद हैं।

Water सेगमेंट में मौजूद इनाम की लिस्ट नीचे मौजूद है:

Tidebreaker Surge Bundle

Hailstone Fist

Gloo Wall- Night Scouter

Katana- Deadly Fluid

Sports Car- Anchor Waves

Crystal Soul

Ice Bomb

Beaston

Pet Skin: Glacier Beaston

इस सेगमेंट में भी आपको इन इनाम के अलावा बैग और पैराशूट स्किन से लेकर वेपन लूट क्रेट और दूसरे इनाम भी मिल सकते हैं।