Free Fire MAX में चाहिए फ्री इनाम? आज पूरे करने होंगे कुछ आसान से मिशन

Free Fire MAX में लगातार नए इवेंट्स आते रहते हैं, जिसके साथ गेम में प्लेयर्स को ढेर सारे इनाम फ्री में जीतने का मौका मिलता है। इन इवेंट्स में प्लेयर्स को बस आसान से मिशन पूरे करने होते हैं और इसके बदले डेवलपर इन्हें एक्सक्लूसिव और रेयर इन-गेम आइटम देता है।

Free Fire MAX में आज, 15 जून को भी ढेरों इवेंट्स लाइव हैं, जिनमें हिस्सा लेकर आप फ्री इनाम पा सकते हैं। हम यहां पर बता रहे हैं कि आप आज गेम में किन-किन तरीकों से कौन-कौन से फ्री इनाम क्लेम कर सकते हैं। आइए देखते हैं।

Free Fire MAX free rewards: 15 June 2022

Booyah Sign Up & Win: फ्री फायर मैक्स डेवलपर के Booyah ऐप पर इस महीने एक साइन अप इवेंट चल रहा है। यह पूरे महीने (जून) ऐक्टिव रहेगा। इस दौरान आपको Booyah ऐप पर अकाउंट बनाना होगा और 30 मिनट तक गेम की स्ट्रीम देखनी होगी। इसके बदले में आपको The Claw of Charrua, Superstar Weekend Bundle, Conqueror's Blue, LOL इमोट और गूगल प्ले वाउचर फ्री में मिल सकते हैं।

Shark Finn Top Up: गेम में 12 जून को एक नया टॉप-अप इवेंट जोड़ा गया है। यहां पर आपको एक तय नंबर के डायमंड खरीदने पर फ्री इनाम मिलेंगे। Shark Finn Top Up इवेंट में 100 डायमंड खरीदने पर Finn पेट मिलेगा और 300 डायमंड पर Finn पेट के लिए Angry Surfer Skin मिलेगी। 500 डायमंड रिचार्ज करने पर आपको Finn पेट के लिए Thunderstorm Finn स्किन और Show Off इमोट मिलेगा। यह इवेंट 17 जून तक लाइव रहेगा।

Bomb Squad Defeat Challenger: Free Fire Max में 13 जून 2022 को Rank Defeat Challenger लाइव हुआ है। यह 16 जून तक लाइव रहेगा। इस दौरान आपको इवेंट के तहत Bomb Squad मोड में मैच खेलने होंगे और एनिमी का खात्मा करना होगा। आपके किल काउन्ट के हिसाब से आपको इनाम मिलेंगे। 5 या 10 एनिमी को खत्म करने पर Master of Minds Weapon Loot Crate मिलेंगी और 20 एनिमी को खत्म करने पर Weapon Royale Voucher मिलेंगे।

Exchange Store: फ्री फायर में इस वक्त एक्सचेंज स्टोर-1 और -2 दोनों ही लाइव हैं। यहां पर आप C4 Token को रिडीम करके अपनी पसंद का इनाम हासिल कर सकते हैं। ये टोकन आपको हर मैच के बाद Aftermatch Drop के रूप में मिलेंगे। यह इवेंट Bomb Squad कैम्पैन का के तहत जोड़ा गया है।

BTS Bundle Up: फ्री फायर अपने प्लेयर्स के लिए BTS Crystals को एक्सचेंज करके लेजेंडरी कैरेक्टर बन्डल हासिल करने का एक और मौका लाया है। गेम के पुराने कैम्पैन में प्लेयर्स को BTS Crystal मिले थे, जिन्हें रिडीम करके प्लेयर्स स्पेशल बन्डल हासिल कर सकते थे। अगर आप से यह मौका छूट गया था तो आप अब यहां पर अपने क्रिस्टल को इस्तेमाल कर सकते हैं।