Free Fire MAX में इस वक्त Rampage United कैम्पैन चल रहा है। इसके तहत गेम डेवलपर प्लेयर्स को प्रोग्रेस के आधार पर फ्री इनाम दे रहा है। साथ ही गेम में कई सारे इवेंट्स भी चल रहे हैं, जहां हिस्सा लेकर आप ढेरों रिवॉर्ड जीत सकते हैं।

हम यहां पर आपको Free Fire MAX में आज, 29 जून 2022 को ऐक्टिव सभी इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं। इनकी मदद से आप फ्री इनाम हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं आज आपको कौन-कौन से फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे और इन्हें क्लेम करने के लिए आपको कौन से मिशन पूरे करने होंगे।

Free Fire MAX: Free Rewards 29 June 2022

Rampage Top Up: फ्री फायर मैक्स में 24 जून 2022 को नया Rampage Top Up इवेंट शुरू हुआ था। आज, 29 जून 2022 को इसका आखिरी दिन है। यहां पर आपको एक तय नंबर के डायमंड रिचार्ज करने पर फ्री इनाम मिलेंगे। 100 डायमंड खरीदने पर Engraved Moonlight Facepaint फ्री मिलेगा और 300 डायमंड टॉप अप करने पर Night Scythe फ्री मिलेगा। Also Read - Free Fire MAX में आज मिलेगा फ्री Yeti Buddy Backpack, ऐसे करें क्लेम

Rampage Mode: Free Fire में 25 जून को Rampage Mode इवेंट शुरू हुआ था। यह 3 जुलाई तक ऐक्टिव रहेगा। यहां पर आपको नए Rampage United Mode में मैच खेलने पर फ्री इनाम मिलेंगे। इस मोड में 3 मैच खेलने पर Thunder Blaze Pin मिलेगी और 5 मैच खेलने पर 10x Rampage Book Token मिलेंगे।

Callback Your Friends: फ्री फायर मैक्स में 25 जून को Callback Your Friends शुरू हुआ था। आज, 29 जून को इसका आखिरी दिन है। यहां पर आपको अपने दोस्तों को गेम में वापस बुलाने पर इनाम मिलेंगे। 1 दोस्त को बुलाने पर Diamond Royale Voucher मिलेगा और 3 दोस्तों को बुलाने पर 2x Diamond Royale Voucher और Aqua Loot Box मिलेगा। 5 दोस्तों को बुलाने पर फिरसे 2x Diamond Royale Voucher मिलेंगे और 7 दोस्तों को बुलाने पर 3x Diamond Royale Voucher मिलेंगे।

Claim Rewards: Free Fire MAX में 27 जून को Claim Rewards इवेंट शुरू हुआ था। यह 3 जुलाई तक लाइव रहेगा। इस दौरान आप एनिमी का खत्म करने, मैच खेलने और दूसरे आसान से मिशन पूरे करने के बदले Thunder Shard जमा कर सकते हैं। इन्हें आप Violet Dreadlocks जैसे इनाम के बदले रिडीम कर सकते हैं।

Defeat Challenge: फ्री फायर मैक्स में आज 29 जून को एक नया Defeat Challenge शुरू हुआ है। यह 3 जुलाई तक ऐक्टिव रहेगा। यहां पर आप Rampage 2021 लॉबी म्यूजिक और Weapon Royale Voucher जैसे इनाम जीत सकते हैं। इसके लिए आपको बस 10 एनिमी का खात्मा करना होगा।