Free Fire MAX में इस वक्त Rampage United कैम्पेन चल रहा है। इसके तहत गेम में ढेरों इवेंट्स जोड़े गए हैं, जहां हिस्सा लेकर प्लेयर्स कई तरह के इनाम हासिल कर सकते हैं। गेम डेवलपर इस महीने का इवेंट कैलेंडर भी जारी कर चुका है, जहां आप गेम में आने वले इवेंट्स के बारे में जान सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX के टॉप 5 वेपन, जो एक शॉट में कर देते हैं दुश्मन का काम तमाम

हम यहां पर आपको Free Fire MAX में आज, 21 जून 2022 को मौजूद इवेंट्स के बारे में बता रहे हैं। यहां आप कुछ आसान से मिशन पूरे करके ढेरों लेजेंडरी और रेयर आइटम्स हासिल कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX में वाउचर और बंडल समेत कई शानदार रिवॉर्ड पाने का मौका, जानें कैसे

Free Fire MAX free rewards today (21 June 2022)

Rampage United: Free Fire MAX के नए Rampage United कैम्पेन के तहत आपको गेम में आगे बढ़ने पर Aqua Rogue Bundle फ्री मिलेगा। इसके साथ ही यहां पर 7-Day Sign In इवेंट भी शुरू हुआ है। यहां पर आपको रोज लॉगिन करने पर नए इनाम मिलेंगे। इन इनाम में शामिल हैं: Also Read - 5 Ways to get free diamonds in Free Fire Max: फ्री फायर मैक्स में इन 5 तरीकों से फ्री में पाएं डायमंड्स, जानें

10x Rampage Book Token

500x Gold

20x Rampage Book Token

Rampage Solar Avatar

20x Rampage Book Token

Rampage Solar Banner

Storm Basher

Hyperbook Top Up: फ्री फायर के इस टॉप-अप इवेंट में प्लेयर्स को 100 डायमंड रिचार्ज करने पर Rampage Hyperbook मिलेगी। इस बुक में प्लेयर्स को Hybrid Explosion Backpack, Grenade – Hybrid Explosion, Hybrid Explosion Loot Box, Goo Wall- Electro Burn और Katana – Hybrid Explosion जैसे इनाम मिल सकते हैं। यह इवेंट 18 जून को शुरू हुआ था और गेम में 23 जून तक ऐक्टिव रहेगा।

New BR Rank Season: Free Fire MAX में नए BR Rank Season के साथ ही यह इवेंट भी शुरू हुआ था। यह गेम में 23 जून तक ऐक्टिव रहेगा। इस दौरान आपको BR Rank Match खेलने पर इनाम मिलेंगे। इनमें Crystal Energy, Scan Playcard, Bounty Token Play Card, 20x Rampage Book Token, Game Streamer Weapon Loot Crate और Champion Boxer Weapon Loot Crate जैसे इनाम शामिल हैं।

Booyah Challenge: फ्री फायर में इस वक्त Booyah Challenge इवेंट भी ऐक्टिव है। यह 24 जून तक लाइव रहेगा। इस दौरान आपको BR या CS Mode में Booyah हासिल करने पर इनाम दिए जाएंगे। इन इनाम में शामिल हैं— Crystal Energy, Weapon Royale Voucher और Rampage 2020।

Watch to Win: Free Fire MAX के Booyah ऐप पर आज 21 जून को एक नया Watch to Win इवेंट शुरू हुआ है। यहां पर आपको 60 मिनट तक गेम की स्ट्रीम देखनी होगी, जिसके बदले में आपको Wiggle Walk Emote, Phantom Executioner Top और Superstar Weekend Bottom जैसे इनाम मिलेंगे। यह इवेंट 24 जून तक ऐक्टिव रहेगा।