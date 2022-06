Free Fire MAX में आज मिलेगा फ्री Yeti Buddy Backpack, ऐसे करें क्लेम

Free Fire MAX का डेवलपर लगातार प्लेयर्स के लिए नए इवेंट्स जोड़ता रहता है। यहां हिस्सा लेकर प्लेयर्स ढेर सारे इनाम फ्री में जीत सकते हैं। इसी तरह का एक नया इवेंट आज Garena ने जोड़ा है। यह डेवलपर के Booyah ऐप पर पर लाइव है, जहां आप बिना कोई मेहनत किए Wasteland Roamer Bundle या Yeti Buddy Backpack जीत सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX एलीट पास S50 प्री-ऑर्डर हुए शुरू, मिलेगा फ्री लेजेंडरी लूट बॉक्स

Free Fire MAX प्लेयर्स के लिए गरेना का Booyah ऐप एक स्ट्रीमिंग प्लैटफॉर्म है, जहां आप गेम की स्ट्रीम होस्ट कर सकते हैं और दूसरों की लाइव स्ट्रीम देख भी सकते हैं। गेम डेवलपर इस ऐप को प्रमोट करने के लिए बार-बार नए इवेंट्स जारी करता रहता है, जहां आपको स्ट्रीम देखने पर फ्री इनाम मिलता है। इस ऐप पर शुरू हुआ नया Watch to Win इवेंट भी इसी का हिस्सा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX में ऐसे मिलेगा फ्री Yeti Buddy Backpack

Free Fire MAX का नया Watch to Win इवेंट आज, 28 जून को शुरू हुआ है। यह इवेंट 30 जून तक लाइव रहेगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको Garena के Booyah! ऐप को डाउनलोड करना होगा और यहां मौजूद किसी भी फ्री फायर स्ट्रीम को 60 मिनट तक देखना होगा। इसके बदले में आपको प्राइज पूल में से एक रिवॉर्ड मिलेगा।

प्राइज पूल में Wasteland Roamer Bundle, yeti Buddy Backpack और Bronze Boot जैसे इनाम शामिल हैं। प्राइज पूल में इनके अलावा दूसरे कॉस्मेटिक आइटम और गन स्किन भी मौजूद हैं।

कैसे मिलेगा इनाम

Booyah ऐप को Free Fire MAX खेलने वाले गेमर्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको रजिस्टर करके अपने फ्री फायर अकाउंट को लिंक करना होगा। अकाउंट लिंक होने के बाद आपको वापस आकर ऐप पर मौजूद किसी भी लाइव-स्ट्रीम को 60 मिनट तक देखना होगा। स्ट्रीम देखने के बाद फ्री फायर मैक्स आपको प्राइज पूल में से एक रिवॉर्ड फ्री में देगा।

Free Fire MAX में आज Elite Pass S50 के प्री-ऑर्डर भी शुरू हुए हैं। इसे लेने के लिए आपको 999 डायमंड खर्च करने होंगे। प्री-ऑर्डर करने वाले प्लेयर्स को फ्री में Apocalyptic Swarm Loot Box मिलेगा। नए Elite Pass का नाम है– Bumble Rumblers। पास में इस बार Cyborg Piercer Bundle और Cyberoid Stinger Bundle शामिल होंगे।