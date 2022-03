Free Fire MAX में इस वक्त BTS कोलैब चल रहा है, जिसके तहत गेम डेवलपर यहां नया कॉन्टेन्ट जोड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में गेम में ढेरों नए इवेंट्स और आइटम्स लाइव हुए हैं। फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स में आज, 28 मार्च को एक नया इवेंट ‘Get it On’ शुरू हुआ है, जहां हिस्सा लेकर प्लेयर्स की वाउचर जीत सकते हैं। आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire Max के अपकमिंग इवेंट्स में मिलेंगे 5 धांसू Rewards, जो हर मैच में दिलाएंगे शानदार जीत

Free Fire MAX में इस तरह मिलेंगे फ्री वाउचर

Free Fire MAX में BTS कोलैब के तहत 28 मार्च को नया इवेंट– Get it On शुरू हुआ है। यह 3 अप्रैल तक लाइव रहेगा। इस दौरान प्लेयर्स कुछ आसान से मिशन पूरे करके Diamond Royale Voucher, Gold Royale Voucher और Bounty Token Play Card हासिल कर सकते हैं। मिशन और इन्हें पूरा करने पर मिलने वाले इनाम नीचे लिखे हुए हैं:

5 मैच खेलने पर = Bounty Token Play Card

10 मैच खेलने पर = Gold Royale Voucher

15 मैच खेलने पर = Diamond Royale Voucher

अपनी पसंद का इनाम पाने के लिए आपको उसके सामने दिए गए मिशन को पूरा करना होगा। इन सभी मिशन में तय नंबर के मैच खेलने हैं।

फ्री फायर के फ्री इनाम

Free Fire MAX में हाल ही में एक नया BTS Top Up इवेंट भी चालू हुआ है। यहां पर तय नंबर के डायमंड खरीदने पर आपको फ्री में इनाम मिलेंगे। 100 डायमंड की खरीद पर Motor Bike – Soldier Nightmare इनाम मिलेगा और 300 डायमंड की खरीद पर Winner Throw – BTS इमोट फ्री मिलेगा।

यह ध्यान रखिए कि डायमंड टॉप-अप करने पर रिवॉर्ड तो फ्री में मिलेंगे, लेकिन डायमंड खरीदने के लिए आपको असली के पैसे खर्च करने होंगे। 100 डायमंड्स की कीमत 80 रुपये है, 310 डायमंड्स की कीमत 250 रुपये है और 520 डायमंड्स की कीमत 400 रुपये है। Garena Free Fire भारत में बैन हो चुका है, जिस वजह से यहां इसके भविष्य के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस वजह से भारतीय प्लेयर्स को फिलहाल यहां पर पैसे खर्च करने से बचना चाहिए।