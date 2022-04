Free Fire MAX में इस वक्त BTS कोलैब चल रहा है, जिसके तहत गेम डेवलपर यहां ढेरों इवेंट्स जोड़ रहा है। इनमें हिस्सा लेकर प्लेयर्स कई सारे एक्सक्लूसिव इनाम पा सकते हैं। गेम डेवलपर ने मार्च के आखिर में एक BTS Top Up इवेंट जोड़ा था, जहां प्लेयर्स स्पेशल BTS इमोट (Winner Throw) जीत सकते थे। Also Read - Free Fire MAX Redeem Codes for Today 2nd April: आज के रिडीम कोड्स से मिलेंगे शानदार Characters, Emotes और Diamonds

अब गेम में इसी इवेंट का दूसरा हिस्सा — BTS Top Up II — लाइव हुआ है। यहां पर हिस्सा लेकर प्लेयर्स Gloo Wall – Deceptive Fearless स्किन जीत सकते हैं। आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX: BTS Top Up II

Free Fire MAX में आज, 2 अप्रैल को नया BTS Top Up II इवेंट जोड़ा गया है। यह गेम में 7 अप्रैल तक लाइव रहेगा। इस इवेंट के तहत आपको डायमंड खरीदने पर फ्री रिवॉर्ड मिलेंगे। डायमंड की संख्या और रिवॉर्ड की डिटेल नीचे लिखी हुई है:

100 डायमंड: True Charm Loot Box

True Charm Loot Box 500 डायमंड: Gloo Wall – Deceptive Fearless स्किन

आप अपने पसंद के रिवॉर्ड को पाने के लिए उसके सामने दिए हुए डायमंड की संख्या के बराबर टॉप-अप कर सकते हैं। टॉप-अप का बटन दबाने के बाद आपको डायमंड की संख्या सेलेक्ट करके पेमेंट करना होगा।

यह ध्यान रखिए कि डायमंड टॉप-अप करने पर रिवॉर्ड तो फ्री में मिलेंगे, लेकिन डायमंड खरीदने के लिए आपको असली के पैसे खर्च करने होंगे। 100 डायमंड्स की कीमत 80 रुपये है, 310 डायमंड्स की कीमत 250 रुपये है और 520 डायमंड्स की कीमत 400 रुपये है।

Garena Free Fire भारत में बैन हो गया है, जिसके बाद यह देश के गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से गायब हो गया है। जिनके फोन में यह मौजूद है, वो इसे अभी भी खेल सकते हैं। गेम का बेहतर ग्राफिक्स वाल वर्जन Free Fire MAX अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है। भारत में इस गेम के भविष्य के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस वजह से भारतीय प्लेयर्स को फिलहाल यहां पर पैसे खर्च करने से बचना चाहिए।