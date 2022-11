Free Fire MAX में Help Up Mission इवेंट शुरू हो गया है। इसमें प्लेयर्स को फ्री में Violet Core Loot Box skin पाने का मौका मिल रहा है। यह इवेंट कुछ ही समय के लिए लाइव है। इस कारण प्लेयर्स को बिना देर किए इस इवेंट का लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा, लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में पिछले काफी समय से FFWS 2022 इवेंट सीरीज चल रही है। इनमें गेमर्स एक से अच्छे एक आइटम रिवॉर्ड के तौर पर पा सकते हैं। आइये, नए इवेंट में मिल रहे रिवॉर्ड और उन्हें पाने का तरीका जानते हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for today (30 November): आज के फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड में फ्री पाएं इमोट और वाउचर

Free Fire MAX Help Up mission

फ्री फायर मैक्स में हेल्प अप मिशन की शुरुआत 28 नवंबर को हो गई थी और यह 2 दिसंबर तक लाइव रहेगा। इसमें प्लेयर्स को फ्री में Violet Core Loot Box पाने के लिए कुछ टास्क या मिशन पूरे करने होंगे। गेम मोड के संबंध में कोई विशेष प्रतिबंध नहीं है, और गेमर्स किसी भी पसंदीदा ऑप्शन में मिशन को पूरा कर सकते हैं। हालांकि, क्लैश स्क्वाड मोड खेलना अच्छा है, क्योंकि यह 4v4 फॉर्मेट में कई राउंड में खेला जाता है। Also Read - Free Fire MAX Redeem Codes for Today 29 November 2022: फ्री में पाएं Pets और Gloo Wall, जानें क्लेम करने का तरीका

इस कारण आपको एक ही मैच में अपने साथियों को फिर से जीवित करने के लिए कई अवसर मिलेंगे और आप मिशन को आसानी से पूरा कर सकेंगे। आमतौर पर इस प्राकर के लूट बॉक्स को पाने के लिए ढेरों डायमंड खर्च तरने पड़ते हैं। वहीं, इस इवेंट के जरिए वे इसे फ्री में पा सकते हैं। इस मौके के हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। Also Read - Free Fire MAX Redeem Codes 28 November 2022: फ्री फायर मैक्स के नए रिडीम कोड दिलाएंगे कॉस्टूयम बंडल, जानें कैसे करें क्लेम

कैसे पाएं रिवॉर्ड?

सबसे पहले अपने डिवाइस में Free Fire MAX ओपन करें। उसके बाद अपने पसंद के गेम मोड में खेलें।

फिर रिवॉर्ड पाने के लिए टीम के साथियों को फिर से जीवित करें।

इसके बाद इवेंट सेक्शन में जाएं। फिर FFWS 2022 सेक्शन सिलेक्ट कर लें।

अब लिस्ट में से Help Up Team Mission के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

इसके बाद Violet Core Loot Box के सामने दिए गए क्लैम बटन पर क्लिक कर दें।

अब आप लूट बॉक्स की स्किन को पा सकते हैं। चूंकि आपको केवल कई दिनों में टीम के साथियों को दस बार फिर से जीवित करना है, इसलिए आपको इस अवसर पर चूकना नहीं चाहिए।