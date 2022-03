Free Fire MAX के लिए 9 मार्च से ही Holi सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। गेम डेवलपर Garena का यह होली स्पेशल इवेंट 9 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्लेयर्स के पास कई तरह के फ्री रिवॉर्ड्स जीतने का मौका है। प्लेयर्स के लिए गेम डेवलपर ने एक मिनी गेम ‘Gather Balloons, Make a Splash’ भी आयोजित किया है, जिसमें प्लेयर्स फ्री में रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेयर्स को होली स्पेशल Holi Swagger Jeep skin, स्वीचिंग स्टेप्स इमोट और अन्य आइटम मिलेंगे। Also Read - Free Fire MAX Mystery Shop में इनाम की भरमार, जीत सकते हैं कई आइटम

‘Gather Balloons, Make a Splash’

फ्री फायर मैक्स के इस मिनी इवेंट में प्लेयर्स के पूल में हर घंटे होली सेलिब्रेट करने के लिए बलून्स मिलेंगे। प्लेयर्स जेनरेशन रेट को बढ़ाकर मिशन और टास्क को पूरा कर सकते हैं। बलून पाने के लिए प्लेयर्स को नीचे दिए गए पांच मिशन पूरे करने होंगे।

Play any game x1

Kill 10 enemies

Survive for 30 Minutes

Booyah 1 Times

Booyah 3 Times

प्लेयर्स इस बात का ध्यान रखें कि हर दिन सुबह 4 बजे मिशन रिफ्रेश होंगे। इसके अलावा प्लेयर्स अपने दोस्तों के पूल से बलून को चोरी भी कर सकते हैं। इसके लिए प्लेयर्स को अपने दोस्त के पूल में जाना होगा। वहां बलून उपलब्ध होने पर उनके इन्वेंटरी से इसे कलेक्ट कर सकते हैं। प्लेयर ज्यादा से ज्यादा 10 बलून ही दोस्त के पूल से कलेक्ट कर सकेंगे।

How to get Holi Swaggor Jeep skin

फ्री फायर मैक्स में चल रहे इस इवेंट में प्लेयर्स को एक नियत मात्रा में बलून को रिडीम करके रिवॉर्ड जीत सकेंगे।

Holi Swaggor Jeep skin प्राप्त करने के लिए प्लेयर को 30 रेड बलून, 10 ऑरेंज ब्लून और 20 ब्लू बलून को रिडीम करना होगा।

Switching steps emote प्राप्त करने के लिए प्लेयर को 30 रेड ब्लू, 20 ऑरेंज और 30 ब्लू बलून रिडीम करने होंगे।

इस तरह करें बलून रिडीम

सबसे पहले प्लेयर को Free Fire MAX गेम को लॉन्च करने होगा और इवेंट पैनल में कैलेंडर आइकन पर टैप करना होगा।

अब प्लेयर को यहां ‘Happy Holi 2022‘ टैब पर टैप करके बलून को इकट्ठा करना होगा।

इसके बाद प्लेयर को ‘Go To’ ऑप्शन पर जाना होगा।

फिर प्लेयर को ‘Collect All’ ऑप्शन मिलेगा, जिसे टैप करने के बाद प्लेयर्स रिवॉर्ड जीतने के लिए इसे रिडीम कर सकेंगे।