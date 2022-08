Free Fire MAX में आया सुनहरा मौका, फ्री मिल रहा Hoot पेट और इसकी स्किन

Free Fire MAX को 5 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर गेम के OB35 वर्जन में 5th Anniversary सेलब्रेशन मनाया जा रहा है। यहां पर प्लेयर्स को कई सारे इवेंट्स दिए जा रहे हैं, जिनमें हिस्सा लेकर आप ढेरों इनाम हासिल कर सकते हैं। इसी के तहत गेम डेवलपर ने एक नया टॉप-अप इवेंट भी शुरू किया है, जहां आप एक नए इमोट के साथ Hoot पेट और इसकी स्किन भी हासिल कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for Today 10 August 2022: तुंरत रिडीम करें फ्री फायर मैक्स के ये कोड, मिल रहे बंडल और ग्लू वॉल स्किन

Free Fire MAX के Hoot Top Up इवेंट में इनाम हासिल करने के लिए आपको एक तय नंबर के डायमंड खरीदने पड़ेंगे। डायमंड खरीदने पर इनाम तो फ्री मिलेंगे, लेकिन इन्हें रिचार्ज करने पर आपको असली के पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire MAX में शुरू हुआ नया इवेंट, फ्री मिल रहा Crystal Pixer Slicer

Free Fire MAX: Hoot Top Up

Free Fire MAX में आज 10 अगस्त 2022 को एक नया Hoot Top Up इवेंट जोड़ा गया है। यहां पर प्लेयर्स को डायमंड खरीदने पर पेट Hoot, पेट स्किन: Hoot on Fire और पेट इमोट Show Off मिलेगा। इनाम में Bobble Dance इमोट भी शामिल है। डायमंड की संख्या और इन्हें रिचार्ज करने पर मिलने वाले इनाम की डिटेल नीचे मौजूद है। Also Read - Instagram के ट्रांसलेशन फीचर का ऐसे करें यूज, आपकी भाषा में ट्रांसलेट हो जाएंगे मैसेज

100 डायमंड खरीदने पर मिलेगा = Hoot पेट, पेट स्किन: Hoot on Fire और पेट इमोट Show Off

300 डायमंड खरीदने पर मिलेगा = Bobble Dance इमोट

इस इवेंट में मौजूद सभी इनाम हासिल करने के लिए आपको 300 डायमंड खरीदने पड़ेंगे। 100 डायमंड की कीमत 80 रुपये है और 310 डायमंड की कीमत 250 रुपये है। यानी कि इस इवेंट के सभी इनाम हासिल करने के लिए आपको 250 रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

टॉप-अप करने के बाद आपको इनाम मिल जाएंगे और आपके अकाउंट में डायमंड भी बाकी रहेंगे। इन डायमंड को आप स्टोर में मौजूद दूसरे इनाम खरीदने के लिए या फिर Luck Royale में खर्च कर सकते हैं।

Moco Store में मिल रही ग्लू वॉल स्किन

हाल ही में गेम में नया Moco Store जोड़ गया है। यहां पर आपको डायमंड की मदद से स्पिन करने पर एक से बढ़कर एक इनाम मिलेंगे, जिनमें Universal Shatter ग्लू वॉल स्किन और Futurnetic Slicer जैसे रिवॉर्ड भी शामिल हैं।

इस इवेंट में स्पिन करने से पहले आपको Grand Prizes और Bonus Prizes में से अपनी पसंद के एक-एक इनाम सेलेक्ट करने होंगे। इसके बाद ये आपके स्पिन प्राइज पूल में जुड़ जाएंगे।

एक बार जो इनाम प्लेयर्स को मिलेगा, वह प्राइज पूल से हट जाएगा। इसका मतलब है कि हर स्पिन पर आपको पूल में से यूनीक रिवॉर्ड ही मिलेंगे। मगर यहां पर हर बार स्पिन की कीमत बढ़ती जाती है। पहली स्पिन की कीमत 9 डायमंड है, लेकिन आखिरी स्पिन की कीमत 499 डायमंड है।