Free Fire MAX में आया नया इवेंट, Booyah पाने पर मिलेगी The Falconer वेपन लूट क्रेट

Free Fire MAX में मौजूदा वक्त पर Hayato Yagami कैरेक्टर की स्टोरी आर्क चल रही है। यह गेम के How to Start a Fire सीरीज का पहला कैम्पैन है। इसी के तहत गेम डेवलपर ने कई सारे इवेंट्स जारी किए हैं, जिनमें प्लेयर्स को ढेरों इनाम जीतने का मौका दिया जा रहा है। अब गेम में एक नया इवेंट Play Rewards जोड़ा गया है। यहां पर आपको कुछ आसान से मिशन पूरे करके फ्री में The Falconer Weapon Loot Crate मिलेंगी। आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX: कैसे मिलेगी The Falconer वेपन लूट क्रेट

Free Fire MAX में इस वक्त The First Battle कैम्पैन चल रहा है। इसके तहत आज, 27 अप्रैल को नया Play Rewards इवेंट जोड़ा गया है। यह गेम में 1 मई तक लाइव रहेगा। इस दौरान प्लेयर्स को दो आसान से मिशन पूरे करने होंगे, जिनके बदले इन्हें The Falconer Weapon Loot Crate मिलेगी। ये दोनों मिशन नीचे लिखे हुए हैं:

CS Mode में एक बार Booyah पाना

BR Mode में एक बार टॉप 3 पोजीशन में पहुंचना

यह इवेंट आपको फ्री फायर के इवेंट पेज पर The First Battle नाम के टैब में मिलेगा। यहां पहुंचने के लिए आपको फ्री फायर मैक्स की लॉबबी में मौजूद कैलेंडर बटन पर टैप करके इवेंट पेज पर जाना होगा। फिर आपको The First Battle टैब पर क्लिक करके Play Rewards पर टैप करना होगा। यहां पर आपको मिशन पूरे करने के बाद गन स्किन के सामने क्लेम का बटन नजर आ जाएगा।

Duke Swallowtail जीतने का मौका हुआ खत्म

इस मिशन से पहले गेम में दो इवेंट — Film Release Countdown और Start The Fire with Hayato — लाइव हुए थे, जहां आप आसान से मिशन पूरे करके फ्री में AWM – Duke Swallowtail जीत सकते थे। Film Release Countdown में आपको तीन दिन लॉगिन करके दो Diamond Royale Voucher और तीन गन स्किन मिलती, जिनमें AWM- Duke Swallowtail भी शामिल थी।

Start The Fire with Hayato गेम में 26 अप्रैल तक लाइव था। यहां AWM- Duke Swallowtail गन स्किन हासिल करने के लिए आपको Hayato कैरेक्टर को लेकर 10 मैच खेलने थे। कुछ वक्त पहले गेम में एक लॉगिन इवेंट के तहत Hayato Yagami कैरेक्टर फ्री में दिया गया था। इस कैरेक्टर को लेकर 3 मैच खेलने पर 5x Pet Food, 5 CS Mode मैच खेलने पर 5x Hayato Awakening Emblem + 3x The Punishers Weapon Loot Crate और 5x Hayato Awakening Emblem + 3x Midnight Mafia Weapon Loot Crate मिल रहे थे।