Free Fire Max का प्री-रजिस्ट्रेशन करने पर मिलेंगे ढेरों रिवॉर्ड, जानें पूरा प्रोसेस

फ्री फायर के मेकर की तरफ से एक नया गेम आ रहा है– Free Fire Max। यह मौजूदा बैटल रोयाल गेम का एडवांस वर्जन है, जो बेहतर ग्राफिक्स और दूसरे बदलाव के साथ आएगा। Garena Free Fire Max के प्री-रजिस्ट्रेशन्स 29 अगस्त से दुनिया भर में शुरू हो चुके हैं। Also Read - Free Fire Max कब होगा भारत में लॉन्च, जानिए इस गेम के खास बातें

Free Fire Max में यूजर्स अपनी पुरानी Free Fire ID की मदद से लॉग इन कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इन प्लेयर्स की प्रोग्रेस और इन-गेम आइटम इन्वेंटरी भी रियल टाइम में दोनों गेम में सिंक रहेगी। गरेना ने नए गेम के प्री-रजिस्ट्रेशन रिवॉर्ड का भी अनाउंसमेंट किया है। आइए हम इन रिवॉर्ड को देख लेते हैं और साथ ही Free Fire Max को प्री-रजिस्टर करने के तरीके पर भी नजर डाल लेते हैं। Also Read - Free Fire Max vs PUBG Mobile: एक था शानदार तो दूसरा होगा मजेदार, जानें इन दोनों बैटल रॉयल गेम्स का अंतर

Free Fire Max pre-registrations

Garena Free Fire Max अभी सिर्फ गूगल प्ले स्टोर पर ही लिस्ट हुआ है। इसका मतलब है कि फिलहाल सिर्फ एंड्राइड यूजर ही इस गेम को प्री-रजिस्टर कर सकते हैं। नीचे दिए हुए स्टेप्स फॉलो करिए: Also Read - Free Fire Max या BGMI: एक धांसू तो दूसरा धमाकेदार, जानें कौनसा बैटल रॉयल गेम है सबसे अच्छा

गूगल प्ले स्टोर खोलिए

यहां सर्च बार में Free Fire Max लिखकर एंटर करिए

आपके सामने गेम की लिस्टिंग आ जाएगी। आपको उस गेम को खोलना है, जिसके नीचे डेवलपर का नाम Garena International Private Limited लिखा हुआ हो

अब Pre-Register का बटन दबा दीजिए

अब आपके सामने एक पॉप-अप आएगा जो इन्फॉर्म करेगा कि गेम के अवेलेबल होने पर आपको जानकारी दे दी जाएगी

आप यहां पर Got it का बटन दबाकर इसे हटा सकते हैं या फिर Install when available का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे ऑप्शन का चुनाव करने पर गेम अवेलेबल होने पर अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा।

Pre-registration rewards

5 million registrations – Max Raychaser (Bottom)

10 million registrations – 2x Gold Royale Voucher

15 million registrations – Max Raychaser (Facepaint)

20 million registrations – Cyber Max Skyboard

30 million registrations – Max Raychaser (Head)

Invite rewards

1 यूजर – Max Raychaser (Shoes)

2 यूजर्स – Max Raychaser (Mask)

3 यूजर्स – Max Raychaser (Top)

4 यूजर्स – Cyber Max Loot Box

5 यूजर्स – 10x Diamond Royale Voucher

टॉप 50 प्लेयर्स जो सबसे ज्यादा इनवाइट करेंगे, उन्हें Max Raycatcher Bundle फ्री में मिलेगा।