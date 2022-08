Free Fire MAX में शुरू हुआ नया इवेंट, फ्री मिलेगा Iris का स्पेशल कैरेक्टर बंडल

Free Fire MAX के OB35 अपडेट में एक नई फीमेल कैरेक्टर Iris जोड़ी गई है। इसकी स्पेशल स्किल का नाम Wall Brawl है। यह एबिलिटी Gloo Wall के पीछे छिपे हुए एनिमी को मार्क कर सकती है और डैमेज भी दे सकती है। अब गेम डेवलपर इसी कैरेक्टर के स्पेशल आउटफिट को फ्री में दे रहा है। Also Read - Garena Free Fire Redeem Codes for 16 August 2022: फ्री फायर मैक्स के नए रिडीम कोड्स में फ्री मिलेंगे कई आइटम, इस तरह करें क्लेम

Free Fire MAX में एक नया Iris Top-Up इवेंट शुरू हुआ है। इस दौरान प्लेयर्स को एक तय नंबर के डायमंड खरीदने होंगे, जिसके बदले में इन्हें Iris का Deadly Sunshine Deluxe Bundle और Beauty Reuniter Bundle मिलेगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX: Iris Top-Up

Free Fire MAX में Iris Top-Up इवेंट चल रहा है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2022 को हुई थी। यह इवेंट 19 अगस्त तक लाइव रहेगा। इस दौरान प्लेयर्स को डायमंड रिचार्ज करने के बदले इनाम मिलेंगे। डायमंड की संख्या और बदले में मिलने वाले इनाम को आप नीचे देख सकते हैं:

100 डायमंड खरीदने पर मिलेगा = Iris‘ Deadly Sunshine Deluxe Bundle

500 डायमंड खरीदने पर मिलेगा = Beauty Reuniter Bundle

अपनी पसंद का इनाम हासिल करने के लिए आपको उसके सामने दिए हुए डायमंड की संख्या के बराबर रिचार्ज करना होगा। टॉप-अप करने के बाद आपको इनाम मिल जाएंगे और आपके अकाउंट में डायमंड भी बाकी रहेंगे। इन डायमंड को आप स्टोर में मौजूद दूसरे इनाम खरीदने के लिए या फिर Luck Royale में खर्च कर सकते हैं।

इससे पहले गेम में Hoot Top Up इवेंट चल रहा था। यहां पर प्लेयर्स को 100 डायमंड खरीदने पर Hoot पेट, पेट स्किन: Hoot on Fire और पेट इमोट Show Off मिल रहा था। इसके साथ ही 300 डायमंड खरीदने पर Bobble Dance इमोट मिल रहा था। यह इवेंट 15 अगस्त को खत्म हुआ था और इसके साथ ही नया टॉप-अप इवेंट शुरू हो गया है।

फ्री फायर मैक्स में इससे पहले Glitch Ascension इवेंट शुरू हुआ था। यहां पर प्लेयर्स Red Top Criminal बंडल जीत सकते हैं। यह इवेंट 21 अगस्त तक लाइव रहेगा। इसके लिए प्लेयर्स को डायमंड खर्च करके स्पिन करना होगा। एक स्पिन के लिए प्लेयर्स को 40 डायमंड खर्च करने पड़ेंगे और 5 स्पिन करने पर 180 डायमंड खर्च करने पड़ेंगे।