Free Fire MAX में लगातार नए इवेंट्स लॉन्च होते रहते हैं। इनके जरिए गेम डेवलपर प्लेयर्स को गेम से जोड़े रखता है। यहां पर आपको हिस्सा लेकर कुछ आसान से मिशन करने होते हैं। इसके बदले में आपको एक से बढ़कर एक इनाम फ्री में दिए जाते हैं। आज, 15 जुलाई को गरेना ने ऐसा ही एक नया Level Up Your CS Rank इवेंट शुरू किया है।

यहां पर आपको बहुत ही आसान से मिशन पूरे करने पर Digital Core और Digital Mania Pin जैसे इनाम मिलेंगे। इसके अलावा इस इवेंट में Weapon Royale Voucher भी फ्री मिल रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX: Level Up Your CS Rank

Free Fire MAX में नया Level Up Your CS Rank इवेंट आज, 15 जुलाई को शुरू हुआ है। यह इवेंट गेम में 19 जुलाई तक लाइव रहेगा। यहां पर आपको एक तय नंबर के CS Rank मैच खेलने पर फ्री इनाम दिए जाएंगे। मिशन और इन्हें पूरा करने पर मिलने वाले इनाम की जानकारी नीचे दी हुई है:

CS Rank मोड में 3 मैच खेलने पर मिलेगा = Digital Core

CS Rank मोड में 5 मैच खेलने पर मिलेगा = Weapon Royale Voucher

CS Rank मोड में 10 मैच खेलने पर मिलेगा = Digital Mania Pin

मिशन पूरे करने के बाद आपको फ्री फायर मैक्स की लॉबी में मौजूद कैलेंडर आइकन पर टैप करना होगा और इवेंट पेज पर जाना होगा। यहां पर आपको Battle in Style कैम्पैन में Level-Up Your CS Rank टैब मिलेगी। इसपर टैप करने पर आपको इस इवेंट के मिशन और इनाम नजर आने लगेंगे। मिशन पूरे होने के बाद इनाम के सामने क्लेम बटन ऐक्टिव हो जाएगा।

Free Fire MAX में जल्द ही नया OB35 अपडेट आने वाला है। यह गेम के लिए बहुत खास होगा क्योंकि इसी दौरान फ्री फायर के 5 साल पूरे हो जाएंगे। इस सेलब्रैशन के लिए गेम डेवलपर ने Justin Bieber के साथ कोलैब किया है। गेम में जल्द ही प्लेयर्स को एक कॉन्सर्ट देखने को मिलेगा और सिंगर पर आधारित एक नया कैरेक्टर J.Biebs भी जोड़ा जाएगा। गेम में नया अपडेट 20 जुलाई को आ सकता है, जिसके बाद यहां पर और भी बेहतरीन इवेंट्स जोड़े जाएंगे।