Free Fire MAX में इस वक्त Light Fest कैम्पैन चल रहा है, जिसके तहत प्लेयर्स को नई थीम पर आधारित ढेरों नए इनाम दिए जाएंगे। इन इनाम को हासिल करने के लिए प्लेयर्स को गेम डेवलपर द्वारा दिए गए इवेंट में हिस्सा लेना होगा। इन्हीं इवेंट में से एक Login for Backpack इवेंट है, जहां पर आप Golden Eagle बैकपैक हासिल कर सकते हैं। यह एक लेजेंडरी बैकपैक स्किन है, जो लेवल 1-2-3 पर अलग तरह की दिखती है। आइए जानते हैं आप किस तरह इस इवेंट में हिस्सा लेकर इस बैकपैक को जीत सकते हैं। Also Read - Free Fire Max Redeem Code for Today (9 October 2022): फ्री फायर मैक्स के इन नए कोड्स को रिडीम कर पाएं धांसू रिवॉर्ड, ऐसे करें क्लेम

Free Fire MAX: कैसे मिलेगा Golden Eagle बैकपैक

Free Fire MAX में 7 अक्टूबर 2022 को एक नया इवेंट शुरू हुआ है, जिसका नाम है Login for Reward। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इस इवेंट में प्लेयर्स को रोजाना लॉगिन करने पर इनाम दिए जाएंगे। हर दिन लॉगिन करने पर प्लेयर्स को एक नया इनाम दिया जाएगा। यहां पर कुल 7 रिवॉर्ड हासिल किए जा सकते हैं। यह इवेंट 14 अक्टूबर तक लाइव रहेगा। हर दिन लॉगिन करने पर मिलने वाले इनाम की लिस्ट नीचे मौजूद है: Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for Today 8 October 2022: तुरंत रिडीम करें ये फ्री फायर मैक्स कोड, पाएं बंडल और ग्लू वॉल स्किन

पहले दिन लॉगिन करने पर मिलेगा = Resupply Map

दो दिन तक लॉगिन करने पर मिलेगा = 500x Universal Fragment

तीन दिन तक लॉगिन करने पर मिलेगा = Deadly Bat Weapon Loot Crate

चार दिन तक लॉगिन करने पर मिलेगा = Bounty Token

पांच दिन तक लॉगिन करने पर मिलेगा = Golden Eagle Backpack

छह दिन तक लॉगिन करने पर मिलेगा = Weapon Royale Voucher

सात दिन तक लॉगिन करने पर मिलेगा = Diamond Royale Voucher

इस इवेंट में पहुंचकर लॉगिन करने के लिए प्लेयर्स को Free Fire MAX ओपन करना होगा और फिर लॉबी में मौजूद कैलेंडर आइकन पर टैप करके इवेंट पेज में जाना होगा। यहां पर आपको ऊपर की तरफ Light Fest टैब पर टैप करना होगा। इसके बाद आपको Login for Backpack इवेंट पर टैप करना होगा, जिसके बाद आपको लॉगिन करने का बटन मिल जाएगा। Also Read - Free Fire MAX में आया नया इवेंट, फ्री मिल रहे गन स्किन समेत कई रिवॉर्ड

इस इवेंट के साथ गेम में Gather the Light इवेंट भी चल रहा है। यह 7 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 28 अक्टूबर तक लाइव रहेगा। इसमें हिस्सा लेकर प्लेयर्स फ्री पेट और लेजेंडरी गन स्किन हासिल कर सकते हैं।