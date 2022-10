Free Fire MAX के लिंक सिस्टम में आया Kenta कैरेक्टर, जानें खूबियां

Free Fire के OB33 अपडेट के बाद गेम में Kenta कैरेक्टर को जोड़ा गया था। मार्च 2022 में रिलीज हुआ यह कैरेक्टर यूनीक एबिलिटी Swordsman’s wrath के साथ आता है। यह कैरेक्टर इन-गेम मैच के दौरान शील्ड क्रिएट करने में मदद करता है, ताकि वेपन से होने वाली क्षति कम हो सके। जैसे ही गेमर कोई शॉट फायर करता है, यह कैरेक्टर शील्ड क्रिएट करके होने वाले नुकसान को 65 प्रतिशत तक कम कर देता है। हालांकि, इसकी एबिलिटी एक निश्चित समय के लिए ही ऐसा कर सकती है। Also Read - 5 Best Pets of Free Fire MAX: फ्री फायर मैक्स के ये 5 पेट्स गेम जीतने में करेंगे मदद, जानें इनकी खूबियां

Free Fire के इस कैरेक्टर को अब गेम के Max वर्जन के लिंक सिस्टम में जोड़ा गया है। फ्री फायर ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से इसे कंफर्म किया है। प्लेयर्स इस कैरेक्टर को अपने स्कवॉड में शामिल करके इसके फायदे को ग्रैब कर सकते हैं। फ्री फायर मैक्स के OB34 अपडेट के साथ ही यह कैरेक्टर जोड़ा गया था। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for Today 18 October 2022: फ्री फायर मैक्स के ढेरों रिडीम कोड, फ्री मिलेंगे धमाल आइटम

फ्री फायर के स्टैंडर्ड वर्जन में Kenta का स्ट्रेंथ 50 प्रतिशत तक वेपन को ब्लॉक करने का था, जो MAX के साथ 65 प्रतिशत का है। यह कैरेक्टर टॉप एबिलिटी पर 5 सेकेंड्स के लिए 65 प्रतिशत तक वेपन से होने वाले डैमेज को ब्लॉक कर सकता है।

फ्री फायर मैक्स (Free Fire MAX) के लिए नए Magic Cube Mission 4 की भी शुरुआत हुई है। इस डेली मिशन में प्लेयर्स को गेम में 5,000 मीटर ट्रैवल करना होता है, जिसके बाद प्लेयर्स को अगले 6 दिनों तक 10X Magic Cube फ्रैगमेंट्स फ्री में मिलेगा। जो प्लेयर्स डेली मिशन को पूरा करेंगे, उन्हें डेली रिवॉर्ड के तौर पर मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट दिया जाएगा, जिसे यूज करके प्लेयर्स गेम में अपनी रैंकिंग को बढ़ा सकेंगे।

Fang Top-Up Event

आज यानी 18 अक्टूबर को Free Fire MAX के भारतीय सर्वर के लिए नया Fang Top-Up इवेंट 18 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच Fang Top-Up Event आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट में पार्टिशिपेट करने वाले प्लेयर्स को नया Fang पेट मिलेगा, जिसे Wolf Pet भी कहा जाएगा। इस पेट की एबिलिटी की बात करें तो यह प्लेयर को HP (हेल्थ प्वाइंट्स) और EP (एक्सपीरियंस प्वाइंट्स) ग्रांट करेगा। हालांकि, इस पेट के बारे में और डिटेल इसके गेम में रिलीज होने का बाद मिलेगी।