Free Fire MAX में प्लेयर्स को लगातार नए इवेंट्स मिलते रहते हैं, जिनमें हिस्सा लेकर ये नए इनाम जीत सकते हैं। गेम में आज, 23 मई को एक नया इवेंट लाइव हुआ है, जिसके तहत प्लेयर्स लेजेंडरी और रेयर गन स्किन हासिल कर सकते हैं।

गेम का नया Login for Gun Skin इवेंट सिर्फ आज के लिए ऐक्टिव रहेगा। यह गेम के बेहतर ग्राफिक्स वाले MAX वर्जन के लिए एक्सक्लूसिव है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Free Fire MAX: ऐसे मिलेगी फ्री गन स्किन

फ्री फायर के बेहतर ग्राफिक्स वाले वर्जन Free Fire MAX में आज, 23 मई को एक नया इवेंट जोड़ा गया है। इसमें हिस्सा लेकर मैक्स प्लेयर्स फ्री में Glacier Netherworld, Zebra Papercut या Volcanic Whirlwind गन स्किन जीत सकते हैं।

प्लेयर्स को को आज Free Fire MAX में लॉगिन करना होगा और इन तीनों गन में से अपनी पसंद की एक गन को क्लेम करना होगा। इस इवेंट तक पहुंचने के लिए प्लेयर्स को गेम की लॉबी में मौजूद कैलेंडर आइकन पर टैप करके इवेंट पेज पर पहुंचना होगा। यहां पर आपको Events टैब में Login for Gun Skin ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

आपको तीनों गन स्किन के सामने एक चेकबॉक्स और नीचे क्लेम का बटन मिलेगा। अपनी पसंद की गन स्किन के सामने बॉक्स को चेक करके आप अपना फ्री इनाम क्लेम कर सकते हैं। आइए इन तीनों गन स्किन की खासियत जान लेते हैं।

M4A1 – Glacier Netherworld: इस गन स्किन की मदद से Accuracy बढ़ जाती है और Armor Penetration काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। मगर यह मूवमेंट स्पीड कम कर देती है।

UMP – Zebra Papercut: यह गन स्किन पहले से बढ़िया Damage देती है और Range काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। मगर इसके बदले Magazine कपैसिटी कम हो जाती है।

M60 – Volcanic Whirlwind: यह गन स्किन रेंज को बढ़ाती है और Armor Penetration को काफी ज्यादा अच्छा करती है। मगर इसके बदले Magazine कपैसिटी कम हो जाती है।

आप अपने गेम-प्ले स्टाइल के हिसाब से अपनी गन स्किन का चुनाव कर सकते हैं।

इस इवेंट के साथ ही गेम डेवलपर ने आगे आने वाले कई इवेंट्स की भी झलक दी है, जहां गेम का मैक्स वर्जन खेलने वाले प्लेयर्स Magic Cube फ्री में पा सकते हैं। यह इवेंट 25 मई को शुरू होगा और 26 मई तक ऐक्टिव रहेगा। इस दौरान प्लेयर्स को Free Fire MAX के किसी भी गेमिंग मोड में 15 मिनट तक मैच खेलना होगा। इसके बदले गेम डेवलपर प्लेयर्स को फ्री में Magic Cube देगा।