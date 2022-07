Free Fire MAX में नया OB35 अपडेट लाइव हो चुका है। गेम के नए वर्जन में ढेरों नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जिनमें नया मैप, नया कैरेक्टर और नया वेपन भी शामिल है। गेम डेवलपर अब यहां पर नए इवेंट्स भी जोड़ रहा है, जहां हिस्सा लेकर प्लेयर्स फ्री में ढेरों इनाम हासिल कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX में इमोट जैसे धमाल आइटम पाने का शानदार मौका, जानें कैसे

गरेना ने Free Fire MAX OB35 में आज, 20 जुलाई को एक नया Play Buff or Duff इवेंट जोड़ा है, जो गेम के Lone Wolf मैच को बढ़ावा देता है। यहां पर आपको कुछ आसान से मिशन पूरे करने होंगे, जिनके बदले आप Shark Attack Weapon Loot Crate, Gold Royale Voucher और Random Loadout Loot Crate हासिल कर सकते हैं। आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire MAX को अपडेट करने पर मिल रहे धांसू रिवॉर्ड, जानें क्लेम करने का तरीका

Free Fire MAX OB35: Lone Wolf Match इवेंट

Free Fire MAX OB35 अपडेट के साथ गेम में Play Buff or Duff इवेंट जोड़ा गया है। यह गेम में 24 जुलाई तक ऐक्टिव रहेगा। इसके तहत आपको Lone Wolf मैच खेलने होंगे और आपको बदले में कई सारे इनाम दिए जाएंगे। मिशन की लिस्ट और इन्हें हासिल करने पर मिलने वाले इनाम की डिटेल नीचे दी हुई है: Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem Codes for Today 21 July 2022: आज फ्री मिलेंगे लीजेंड्री Vouchers और Bundles, इस तरह करें क्लेम

1 Lone Wolf मैच खेलने पर मिलेगा = Random Loadout Loot Crate

3 Lone Wolf मैच खेलने पर मिलेगा = Gold Royale Voucher

5 Lone Wolf मैच खेलने पर मिलेगा = Shark Attack Weapon Loot Crate

मिशन पूरे करने के बाद इनाम हासिल करने के लिए आपको गेम के इवेंट पर जाना होगा। यहां पहुंचने के लिए आपको गेम की लॉबी में मौजूद कैलेंडर आइकन पर टैप करना होगा। इसके बाद आपको Battle in Style पेज पर जाकर Play Buff or Duff टैब पर क्लिक करना होगा।

यहां पर आपको मिशन और इन्हें पूरा करने पर मिलने वाले इनाम नजर आ जाएंगे। मिशन पूरा होने के बाद इनाम के सामने दिए हुए Incomplete बटन की जगह Claim का बटन लाइव हो जाएगा। इस बटन को दबाकर आप रिवॉर्ड को अपने वॉल्ट में जोड़ सकते हैं। गेम में आज इस इवेंट के साथ में दो और इवेंट भी जोड़े गए हैं। एक में आपको गेम अपडेट करने के बाद लॉगिन करने पर इनाम मिलेंगे और दूसरे में पैक डाउनलोड करने के बाद इनाम दिए जाएंगे।