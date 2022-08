Free Fire MAX में हाल ही में नया OB35 वर्जन लाइव हुआ है। यहां पर गेम डेवलपर 5th Anniversary का जश्न मना रहा है, जिसके तहत प्लेयर्स को ढेरों इन-गेम आइटम फ्री में हासिल करने का मौका दिया जा रहा है। गेम के नए वर्जन में एक नया कैरेक्टर और एक नई गन भी जोड़ी गई है। Also Read - Free Fire MAX में आया सुनहरा मौका, फ्री मिल रहा Hoot पेट और इसकी स्किन

अब गेम डेवलपर इस वेपन को इस्तेमाल करने पर भी प्लेयर्स को इनाम दे रहा है, जिनमें Cube Fragment समेत Diamond Royale Voucher, Incubator Voucher और Weapon Royale Voucher भी शामिल हैं। इन वाउचर को प्लेयर्स गेम के अलग-अलग लक रोयाल सेक्शन में स्पिन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code for Today 10 August 2022: तुंरत रिडीम करें फ्री फायर मैक्स के ये कोड, मिल रहे बंडल और ग्लू वॉल स्किन

Free Fire MAX: master the M4A1

Free Fire MAX में आज, 10 अगस्त को एक नया Master the M4A1 इवेंट जोड़ा गया है। यहां गेम में 16 अगस्त तक लाइव रहेगा। इस दौरान प्लेयर्स को आसान से मिशन पूरे करने के बदले Cube Fragment, Diamond Royale Voucher, Incubator Voucher और Weapon Royale Voucher जैसे इनाम दिए जाएंगे। Also Read - Free Fire MAX में शुरू हुआ नया इवेंट, फ्री मिल रहा Crystal Pixer Slicer

ये सभी मिशन M4A1 के इस्तेमाल से जुड़े हैं। इवेंट के मिशन और इन्हें पूरा करने पर मिलने वाले इनाम के बारे में आप नीचे देख सकते हैं:

M4A1 को इस्तेमाल करके 1 एनिमी मारने पर मिलेगा = Weapon Royale Voucher

M4A1 को इस्तेमाल करके 3 एनिमी मारने पर मिलेगा = Cube Fragment

M4A1 को इस्तेमाल करके 5 एनिमी मारने पर मिलेगा = Diamond Royale Voucher

M4A1 को इस्तेमाल करके 7 एनिमी मारने पर मिलेगा = Incubator Voucher

इस इवेंट में दिए हुए मिशन पूरे करने के बाद आपको इवेंट में वापस आकर इनाम क्लेम करने होंगे। यहां तक पहुंचने के लिए आपको गेम की लॉबी में मौजूद कैलेंडर आइकन पर टैप करके इवेंट पेज पर जाना होगा। यहां पर आपको 5th Anniversary टैब पर टैप करने के बाद Master the M4A1 इवेंट मिल जाएगा।

इस इवेंट के साथ Free Fire MAX में आज 10 अगस्त को एक नया Hoot Top Up इवेंट भी जोड़ा गया है। यहां पर आपको एक तय नंबर के डायमंड खरीदने पर फ्री में इनाम दिए जाएंगे, जिनमें Hoot, पेट स्किन: Hoot on Fire और पेट इमोट Show Off शामिल है। इसमें Bobble Dance इमोट भी शामिल है।