Free Fire MAX में लगातार नए इवेंट्स जुड़ते रहते हैं, जिनमें हिस्सा लेकर प्लेयर्स ढेरों फ्री इनाम जीत सकते हैं। गेम डेवलपर ने यहां पर Rampage United कैम्पैन शुरू किया है और साथ ही नया BR Rank Season भी जोड़ा गया है। यहां पर मैच खेलने के बदले प्लेयर्स को कई सारे फ्री इनाम मिलेंगे, जिन्हें आप नए इवेंट में क्लेम कर सकते हैं। Also Read - Free Fire MAX में मिल रहा Nebula Rogue बंडल, जानें कैसे पा सकते हैं आप

Free Fire MAX में आज, 17 जून को New BR Rank Season इवेंट लाइव हुआ है। यह गेम में 23 जून तक लाइव रहेगा। यहां पर आप Rampage Book Token और Crystal Energy जीत सकते हैं। Crystal Energy आपको सीक्रेट प्रेजेंट रखने का फीचर देता है, जो रैंडम लोडआउट, गोल्ड या डायमंड रोयाल वाउचर आपको दे सकता है। आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem Codes 17 June 2022: आज फ्री में क्लेम करें Gun Skins और Characters

Free Fire MAX: BR Rank Season

Free Fire MAX में आज से नया BR Rank Season इवेंट शुरू हुआ है। इसके तहत आपको BR Rank मैच खेलने पर इनाम मिलेंगे। मिशन और इसे पूरा करने पर मिलने वाले इनाम की डिटेल नीचे दी हुई है: Also Read - Free Fire MAX के सोलो बनाम स्क्वाड रैंक मैच में आसानी से मिलेंगे Booyah, अपनाएं ये टिप्स

1 BR Rank मैच खेलने पर मिलेगा = Crystal Energy

3 BR Rank मैच खेलने पर मिलेगा = Scan Playcard और Game Streamer Weapon Loot Crate

5 BR Rank मैच खेलने पर मिलेगा = Champion Boxer Weapon Loot Crate और Bounty Token Play Card

10 BR Rank मैच खेलने पर मिलेगा = 20x Rampage Book Token

इनाम को हासिल करने के लिए आपको पहले मिशन पूरे करने होंगे और फिर इस इवेंट में जाकर रिवॉर्ड क्लेम करने होंगे। यहां तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले Free Fire MAX को चालू करना होगा और दाईं तरफ मौजूद कैलेंडर आइकन पर टैप करने इवेंट पेज पर जाना होगा।

यहां पर आपको Events और News टैब के बीच में Rampage United नाम का टैब नजर आएगा। आपको Rampage United में जाना होगा और यहां पर मौजूद New BR Rank Season पर टैप करना होगा। यहां पर आपको सभी इनाम नजर आ जाएंगे।

इस इवेंट के अलावा गेम में अभी Shark Finn Top Up इवेंट भी चल रहा है। इस इवेंट का आज गेम में आखिरी दिन है। यहां पर आपको एक तय नंबर के डायमंड खरीदने पर फ्री इनाम मिलेंगे। Shark Finn Top Up इवेंट में 100 डायमंड खरीदने पर Finn पेट मिलेगा और 300 डायमंड पर Finn पेट के लिए Angry Surfer Skin मिलेगी। 500 डायमंड रिचार्ज करने पर आपको Finn पेट के लिए Thunderstorm Finn स्किन और Show Off इमोट मिलेगा।