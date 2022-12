Free Fire MAX में एक नया Underworld Wish इवेंट लाइव हो गया है। इसमें प्लेयर्स को एक से एक अच्छे आइटम पाने का मौका मिल रहा है। गेमर्स को इस इवेंट में इन-गेम करेंसी यानी डायमंड खर्च करने होंगे। यह इवेंट कुछ ही समय के लिए लाइव हुआ है। इस कारण प्लेयर्स को जल्द इसका लाभ उठाना चाहिए। फ्री फायर मैक्स के इस नए इवेंट के बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Free Fire MAX Redeem Code For Today 7 December 2022: फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड में आज मिल रहे धांसू रिवॉर्ड

Free Fire MAX Underworld Wish Event

फ्री फायर मैक्स में इस इवेंट की शुरुआत आज यानी 7 दिसंबर से हो गई है। यह गेम में 13 दिसंबर तक लाइव रहेगा। इन दौरान प्लेयर्स को डायमंड खर्च करके रिवॉर्ड पाना होगा। इवेंट में एक स्पिन करने के लिए गेमर्स को 20 डायमंड खर्च करने होंगे। वहीं, 200 डायमंड देकर प्लेयर्स 10+1 स्पिन कर सकते हैं। हर स्पिन पर प्लेयर्स को एक रेंडम रिवॉर्ड मिलेगा, जो आइटम एक बार मिल जाएगा, वह दोबारा रिपीट नहीं होगा।

रिवॉर्ड की लिस्ट

Buried Purpledust Bundle

Buried Neonfire Bundle

Shadow Sickle

Buried Purpledust Backpack

Kord – Goldrim Tribute

M1014 – Violet Terror

Mystic Evil (Top)

Mystic Evil (Bottom)

Mystic Evil (Shoes)

Mystic Evil (Head)

Mystic Evil (Mask)

Skeleton Magician Mask (Red)

Skeleton Magician Mask (Gold)

Pumpkin Monster

Batwings

Welcome to the Circus

Skull

Catastrophe Bringer

The Tale of the Dead

The Laser Beam

Cube Fragment

Diamond Royale Voucher (एक्सपायर डेट: 31 जनवरी, 2023)

Weapon Royale Voucher (एक्सपायर डेट: 31 जनवरी, 2023)

Futuristic (SCAR + MP40) Weapon Loot Crate

Lightning Strike (MP40) Weapon Loot Crate

Artificial Intelligence Weapon Loot Crate

Demolitionist Weapon Loot Crate

50x Universal Fragment

Summon Airdrop

Pet Food

रिवॉर्ड लिस्ट में शामिल बंडल इवेंट के मुख्य रिवॉर्ड हैं। इन्हें आमतौर पर इन-गेम स्टोर से खरीदने के लिए कई डायमंड खर्च करने पड़ते हैं।

कैसे पाएं रिवॉर्ड?