Free Fire MAX में एक नया इवेंट लाइव हो गया है। इसमें प्लेयर्स को फ्री में बिना डायमंड खर्च किए पेट और स्किन्स पाने का मौका मिल रहा है। Free pet and Skin इवेंट कुछ समय के लिए ही इस लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में लाइव हुआ है। इस इवेंट में Footie Flash पेट स्किन और कई Flash Boxes मिल रहे हैं। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Free Fire MAX Pet and Skin Event

फ्री फायर मैक्स में यह इवेंट 15 दिसंबर से शुरू हो गया है और यह 18 दिसंबर तक चलेगा। इसमें पेट स्किन पाने के लिए प्लेयर्स को मिशन पूरे करने होंगे। ऐसा करके वे पेट जीतने का मौका भी पा सकते हैं। टास्क की लिस्ट नीचे दी गई है।

रिवॉर्ड और टास्क की लिस्ट

2000 डेमेज से डील करके प्लेयर्स फ्री में Pet Skin: Footie Flash पा सकते हैं।

3x Flash Boxes फ्री में पाने के लिए 60 मिनट गेम खेलना होगा.

3x Flash Boxes पाने के लिए प्लेयर्स को 20 दुश्मनों को मारना होगा।

इसके अलावा, 10 बार Booyah प्राप्त करके गेमर्स 3x Flash Boxes पा सकते हैं।

2000 डेमेज को डील करके प्लेयर्स सीधा पेट पा सकते हैं। फ्लैश बॉक्स खोलने पर मिलने वाले आइटम की लिस्ट नीचे है।

Flash pet

Cyber Flash pet skin

Show off action

Pet Food

Playcard

कैसे पाएं रिवॉर्ड?

फ्री रिवॉर्ड पाने के लिए सबसे पहले अपने डिवाइस में Free Fire MAX ओपन करें।

उसके बाद इवेंट सेक्शन में जाएं और Football Fable ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

अब लेफ्ट साइड में आ रहे Win Pet & Pet Skin टैब पर क्लिक करें।

फिर Pet skin and Flash Box के लिए दिए गए क्लेम बटन पर क्लिक कर दें।

इस प्रकार आप फ्री में आइटम पा सकते हैं।

इसके अलावा भी Free Fire MAX में कई इवेंट चल रहे हैं। प्लेयर्स कुछ टास्क पूरा करके रिवॉर्ड पा सकते हैं। साथ ही स्पिन करने भी आइटम जीतने का मौका मिल रहा है।