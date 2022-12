Free Fire MAX के इंडियन सर्वर पर Football Fable Campaign लॉन्च किया है। इसके साथ ही नया फेडेड व्हील भी लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में ऐड हो गया है। इस फेडेड व्हील में नया Knee Slide and Gloo Wall – Steady Goal के साथ कई कॉस्मेटिक आइटम पाने का मौका मिल रहा है। ग्रैंड प्राइज के साथ-साथ लक रॉयल mythic grenade skin, surfboard और epic fashion आइटम पाने का मौका मिल रहा है। इन आइटम को पाने के लिए प्लेयर्स को डायमंड खर्च करने पडेंगे। Also Read - Free Fire MAX में Enflamed Terror Bundle समेत कई धमाल रिवॉर्ड पाने का मौका, बस करना होगा यह

Free Fire MAX New Faded Wheel

फ्री फायर मैक्स में नया फेडेड व्हील 5 दिसंबर शुरू हो गया है। यह 11 दिसंबर तक लाइव रहेगा। इसके प्राइज पूल में कुल 10 आइटम शामिल हैं। हालांकि, प्लेयर्स केवल 8 पा सकते हैं। फेडेड व्हील में मिल रहे आइटम की लिस्ट नीचे दी गई है। Also Read - Garena Free Fire MAX Redeem Codes for Today (5 December): फ्री में ग्लू वॉल और इमोट्स पाने का मौका, जानें रिवॉर्ड कैसे करें क्लेम

रिवॉर्ड की लिस्ट

Knee Slide arrival animation

Gloo Wall – Steady Goal

Burning Flap Skyboard

Explosive Brick

Underworld (Spaghetti)

Underworld (Pants)

Cube Fragment

Flaming Skull Weapon Loot Crate

Flaming Wolf Weapon Loot Crate

Diamond Royale Voucher (एप्सपायर डेट: 31 जनवरी, 2023)

इस प्राइज पूल में से प्लेयर्स को कुल उन 2 आइटम को सिलेक्ट करना होगा, जिन्हें वे पाना नहीं चाहते हैं। उसके बाद वे स्पिन करके रेंडम रिवॉर्ड पा सकते हैं। हर बार स्पिन करने पर एक नया आइटम मिलेगा। एक आटइम मिल जाने के बाद वह दोबारा रिपीट नहीं होगा। बता दें कि स्पिन की कीमत बढ़ती चली जाती है। Also Read - Free Fire MAX Redeem Codes 3 December 2022: फ्री फायर मैक्स के नए कोड आज दिलाएंगे कॉस्टूयम बंडल और कस्टम रूम कार्ड

कितनी है स्पिन की कीमत?

पहले स्पिन की कीमत 9 डायमंड

दूसरे स्पिन की कीमत 19 डायमंड

तीसरे स्पिन की कीमत 39 डायमंड

चौथे स्पिन की कीमत 69 डायमंड

पांचवें स्पिन की कीमत 99 डायमंड

छठे स्पिन की कीमत 149 डायमड

सातवें स्पिन की कीमत 199 डायमंड

आठवें स्पिन की कीमत 499 डायमंड

इसका मतलब है कि कुल मिलाकर प्लेयर्स 1082 डायमंड खर्च करके प्लेयर्स कई आइटम पा सकते हैं।

कैसे पाएं रिवॉर्ड?