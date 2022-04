Free Fire MAX में प्लेयर्स के एक्पीरियंस को और भी मजेदार बनाने के लिए कई कॉस्मेटिक आइटम मिलते हैं। इनमें पेट, कैरेक्टर और स्किन जैसे कई चीजें शामिल हैं। इस समय प्लेयर्स को फ्री फायर मैक्स में फ्री में Parafal Flames Undying स्किन पाने का मौका मिल रहा है। Also Read - Free Fire MAX में इस महीने 2 तरीकों से फ्री पा सकते हैं DJ Alok, जाने कैसे

फ्री फायर मैक्स के कई एक्सक्लूसिव कलेक्शन Incubator में पेश किए गए हैं, जिसमें बैंडिट स्क्वाड और पोकर एमपी 40, अन्य रेयर गन और बंडल शामिल हैं। हालांकि, Incubator से आइटम खरीदना आसान नहीं है क्योंकि इसमें कीमत काफी अधिक होती है। आइये, जानें कैसे पाएं Parafal Flames Undying स्किन।

Free Fire MAX में ओपन हुआ नया Incubator

नया Immortal Ragers Incubator आधिकारिक तौर पर आज यानी 14 अप्रैल 2022 को फ्री फायर मैक्स में ओपन हो गया है और अगले 42 दिनों तक प्लेयर्स के लिए उपलब्ध रहेगा। उन्हें एक स्पिन के लिए 40 डायमंड खर्च करने पड़ेंगे। वहीं, 5 स्पिनों के एक पैके की कीमत 180 डायमंड है। Also Read - Free Fire MAX के 5 सबसे पावरफुल एबिलिटी वाले कैरेक्टर, गेम जीतने में करते हैं मदद

हालांकि, इसमें स्किन प्लेयर्स को सीधा नहीं मिलता है। अन्य Incubators की तरह इसमें भी प्लेयर्स को व्लूप्रिंट और Evolution स्टोन को इकट्ठा करना होगा। बाद में इन्हें एक्सचेंज करके प्लेयर्स स्किन पा सकते हैं।

प्राइज पूल में शामिल हैं ये आइटम

Blueprint: Immortal RagersScrolls of Azure Badge

Shark Attack Weapon Loot Crate

Lucky Shirt Loot Crate

100x Memory Fragment (Nairi)

BOOYAH Weapon Loot Crate

Evolution StonePet Food

Pink Devil Weapon Loot Crate

Lucky Pants CrateBonfire

Demolitionist Weapon Loot Crate

स्किन पाने और स्पिन करने का पूरा प्रोसेस

सबसे पहले अपने डिवाइस में Free Fire MAX ओपन करें। उसके बाद Luck Royale में जाकर Incubator पर क्लिक करें।

अब यहां पर आपको स्पिन करने के लिए डायमंड खर्च करने होंगे।

अब स्पिन करके Parafal Flames Undying स्किन पाने के लिए जरूरी मैटेरियल कलेक्ट करें।

फिर स्किन रिडीम करने के लिए एक्सचेंज बटन पर क्लिक कर दें।

कितने आइटम इकट्ठा करने पर मिलेगी कौन सी स्किन?

Parafal Flames Undying – 3x Blueprint: Immortal Ragers and 7x Evolution Stone

Parafal Electron Undying – 2x Blueprint: Immortal Ragers and 5x Evolution Stone

Parafal Firespark Undying – 2x Blueprint: Immortal Ragers and 4x Evolution Stone

Parafal Windrift Undying – 1x Blueprint: Immortal Ragers and 3x Evolution Stone