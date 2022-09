Garena Free Fire MAX में एक और नया इवेंट आ गया है। हाल में Free Fire MAX OB36 Update लाइव हुआ है। अपडेट के साथ नए कैरेक्टर, फीचर और इवेंट भी गेम में लाए गए हैं। कल से गेम में एक नया Spend and Claim इवेंट शुरू हुआ है। इसमें प्लेयर्स को रिवॉर्ड के तौर पर बंडल पाने का मौका मिल रहा है। इस आइटम को पाने के लिए प्लेयर्स को डायमंड यानी इन-गेम करेंसी खर्च करने होंगे। इससे पहले भी डेवलपर इस प्रकार के कई इवेंट्स गेम में ला चुके हैं। कॉस्मेटिक आइटम पाने के इच्छुक प्लेयर्स के लिए यह अच्छा मौका है। वे इवेंट के जरिए यह धमाल बंडल पा सकते हैं। बंडल प्लेयर्स के गेम को नया मजेदार बनाते हैं। इस आर्टिकल में इवेंट और रिवॉर्ड पाने का पूरा प्रोसेस बताया गया है। Also Read - Free Fire Redeem Codes Today (27 September 2022): फ्री फायर के रिडीम कोड्स फ्री दिलाएंगे Diamonds और Gun Skins, इस तरह करें क्लेम

Free Fire MAX New Spend and Claim Event

लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में नया Spend and Claim इवेंट इंडियन सर्वर पर 26 सितंबर, 2022 से लाइव हो गया है। यह 6 अक्टूबर तक चलेगा। इस पूरे इवेंट में प्लेयर्स को कुल 500 डायमंड खर्च करने होंगे। इसके बाद वे Savage Lurker बंडल के लिए क्लैम कर पाएंगे। पहले प्लेयर्स को डायमंड खर्च करने होंगे। उसके बाद ही वे इस बंडल के लिए क्लैम कर पाएंगे। फीमेल बंडल में मिलने वाले आइटम की लिस्ट नीचे दी गई है।

Savage Lurker (Top)

Savage Lurker (Bottom)

Savage Lurker (Shoes)

Savage Lurker (Head)

Savage Lurker (Facepaint)

बता दें कि इस बडंल को आम तौर पर इन-गेम स्टोर से खरीदने पर प्लेयर्स को इससे कही ज्यादा डायमंड खर्च करने होंगे।

इवेंट में कैसे पाएं आइटम?

500 डायमंड खर्च करने के बाद आप नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो करके आइटम पा सकते हैं।